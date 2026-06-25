¿A cuánto está el dólar hoy en Bolivia? Así cotiza este jueves 25 de junio

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró una leve baja este jueves 25 de junio, de acuerdo con datos publicados por plataformas digitales que siguen el comportamiento de la divisa fuera del sistema financiero oficial.

Según el portal dolarboliviahoy.com , el dólar se cotiza en Bs 9,90 para la compra y Bs 9,88 para la venta . En comparación con el miércoles, cuando se ubicaba en Bs 9,93 para la compra y Bs 9,89 para la venta , la divisa registró una disminución de Bs 0,03 y Bs 0,01 , respectivamente.

En tanto, el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene en Bs 9,73 para la compra y Bs 9,93 para la venta , por lo que continúa existiendo una diferencia entre ambos mercados.

En el detalle comparativo, el dólar paralelo presenta una diferencia de Bs 0,17 en la compra y Bs 0,05 en la venta respecto a la cotización referencial del BCB.

Este comportamiento evidencia un movimiento bastante perceptible en las cifras percibidas, en comparación con fechas anteriores de la cotización, pese a que el mercado paralelo continúa operando fuera del sistema financiero regulado. No obstante, sus valores son utilizados como referencia por ciudadanos y sectores económicos que realizan transacciones en dólares.

La evolución de la divisa en ambos mercados sigue siendo observada de cerca, especialmente por su impacto en precios, importaciones y expectativas económicas en el país.

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