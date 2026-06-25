Vocero: "Era un golpe de estado fallido y hay personas identificadas"

Con más de 50 días de bloqueos, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó en Que No Me Pierda (QNMP) que lo que hubo en el país fue un "golpe de Estado fallido" en contra del gobierno de Rodrigo Paz, pues algunos sectores no obedecían únicamente a las demandas sociales, sino que intentaban romper el orden constitucional.

“Era un golpe de Estado que fue fallido, hoy en día lo podemos decir”, afirmó el vocero presidencial.

“El plan era ponerlos como carne de cañón”

Gálvez explicó que el Gobierno demoró en activar el estado de excepción porque primero buscó dialogar con sectores que, según dijo, tenían demandas legítimas, pero que fueron engañados con información falsa.

El vocero señaló que algunos sectores fueron movilizados con versiones como que se venderían empresas, se quitarían tierras o se aplicarían impuestos, cuando, según afirmó, “todo era mentira”.

“El plan de los violentos era ponerlos como carne de cañón. Era una trampa para que mueran personas porque no valoran la vida”, sostuvo.

Gobierno dice que separó a los sectores engañados

Según Gálvez, el Ejecutivo tomó tiempo para evitar exponer a organizaciones sociales, campesinas, obreras y sindicales que, en su criterio, estaban siendo utilizadas por grupos violentos.

Afirmó que, una vez que esos sectores se fueron apartando del conflicto, quedaron identificados los grupos que buscaban sostener el bloqueo con fines políticos.

“Después de separar a aquellos que estaban engañados en gran medida (…) finalmente ya estaba el terreno como para dictar el estado de excepción”, indicó.

Investigaciones en curso

El vocero presidencial aseguró que existen investigaciones abiertas sobre los hechos registrados durante los bloqueos y que hay personas identificadas por su presunta participación en acciones violentas.

Gálvez mencionó que las investigaciones incluyen fotografías, videos y otros elementos que serán puestos en conocimiento público cuando corresponda.

“Hay investigaciones en curso, hay identificaciones de actores, hay fotografías, hay videos, hay personas que tienen que rendirle cuenta a la justicia y al pueblo boliviano”, afirmó.

Señalan armas, explosivos y financiamiento

El vocero también indicó que las investigaciones abarcan diferentes líneas, entre ellas el uso de armas, explosivos, atentados contra servicios públicos y presunto financiamiento irregular.

Agregó que el estado de excepción sigue vigente precisamente para permitir que los órganos de seguridad y las instancias judiciales avancen con las pesquisas.

“Absolutamente todos los involucrados y todos los casos tienen que ser investigados”, remarcó.

Gálvez dice que no habrá impunidad

El vocero presidencial señaló que el Gobierno evalúa los daños provocados durante los bloqueos y busca identificar a los responsables intelectuales, financieros y materiales.

Afirmó que quienes organizaron, financiaron, promovieron o ejecutaron hechos violentos deberán responder en el ámbito político, penal y civil.

“La posición que tenemos de manera concreta es que tenemos que evaluar el daño, identificar a los responsables y esto no debe quedar en impunidad”, manifestó.

Estado de excepción se mantiene por 90 días

Gálvez explicó que el estado de excepción fue establecido por un plazo de 90 días, salvo que se tome una decisión distinta en el transcurso de ese periodo.

Indicó que la medida busca garantizar el orden, evitar nuevos bloqueos y avanzar en investigaciones relacionadas con los hechos de violencia registrados durante el conflicto.

En este sentido, señaló que actualmente no existen bloqueos con presencia de personas en carreteras, aunque todavía se realizan tareas de limpieza en varios tramos donde quedaron piedras, escombros y obstáculos.

Gobierno analiza medidas económicas

Gálvez también informó que el Gobierno evalúa medidas extraordinarias para reactivar la economía tras las pérdidas provocadas por los bloqueos.

Indicó que el equipo económico trabaja en una evaluación de daños y en propuestas para apoyar a los sectores afectados.

Según los datos mencionados durante la entrevista, diferentes sectores productivos reportaron pérdidas millonarias, industrias paralizadas y miles de trabajadores impactados por la crisis.

“Vivimos una situación extraordinaria que requiere medidas extraordinarias”, sostuvo el vocero.

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