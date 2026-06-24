Carlos Marquina se transformó en Becky G en la noche de “invertidos” de Superstars

Para cerrar la gala de este martes en La Gran Batalla Superstars, el turno final fue para Carlos Marquina junto a la academia de baile Stetic Dance, quienes llevaron al escenario la sensualidad de Becky G con la canción “Mayores”.

La presentación formó parte de la semana de cambio de género, una temática que exige a los famosos salir de su zona de confort, trabajar la interpretación, la caracterización y sostener el personaje durante toda la puesta en escena.

Carlos y Stetic Dance sorprendieron con una coreografía cargada de actitud, movimiento y sensualidad. La propuesta recibió elogios del jurado, aunque también observaciones importantes para seguir mejorando dentro de la competencia.

Quimey del Río destacó la caracterización de Carlos y el trabajo general del equipo. Señaló que la puesta en escena logró llevar sensualidad a la pista y que el participante supo resolver el desafío, aunque observó fallas en algunos momentos del lipsync.

“Creo que estaba bastante bien la caracterización. Bravo al equipo, estuvo bien la puesta en escena. Lograron traer la sensualidad a la pista. Lo único es que el lipsync se te fue en algunos momentos, pero buen trabajo chicos”, expresó.

Por su parte, Gabriela Zegarra valoró que Carlos no haya caído en la parodia ni en la exageración del personaje. También destacó que la caracterización fue convincente y que el equipo acompañó bien la propuesta, aunque consideró que los nervios jugaron en contra.

“Realmente parecías mujer. Creo que tienes que relajarte. Algo que destacar es que no te fuiste a la parodia, no exageraste. Los chicos estuvieron muy bien”, señaló.

Tito Larenti fue más crítico y pidió a Carlos disfrutar más la presentación, dejando de lado la tensión sobre el escenario. Además, remarcó que el lipsync es un elemento central de la competencia y consideró que debe trabajarse con mayor constancia.

“Estás muy tenso. Empieza a disfrutar lo que haces más de lo que puedan decir. Esto es una competencia de lipsync y es la segunda presentación que no está”, sostuvo.

Sobre Stetic Dance, Tito indicó que le gusta que el equipo mantenga su esencia, pero los notó pesados y cansados durante la coreografía.

En tanto, Elka Meyer afirmó que el equipo sostuvo la presentación y ayudó a Carlos en escena. Sin embargo, señaló que se notó cierta incomodidad y pidió al participante trabajar más la seguridad.

“Su equipo lo salvó porque está bien conformado, y Carlos tiene que trabajar”, indicó.

Tras recibir las devoluciones, Carlos agradeció el apoyo del público y reconoció que la caracterización fue un desafío diferente para él.

“Me siento extraña, pero me siento bien con la caracterización. Gracias al público que me apoya y espero que lo sigan haciendo”, expresó.

Finalmente, se dio a conocer el puntaje promedio de la presentación sin incluir el voto secreto de Gabriela Zegarra. Carlos Marquina y Stetic Dance obtuvieron 5.3, cerrando una noche de competencia marcada por la transformación, el ritmo y las exigencias del jurado.

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