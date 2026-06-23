El jurado destacó la evolución de Carlos Marquina y Stetic Dance

La segunda presentación de la gala de este lunes en Superstars llegó con una dosis de energía, recuerdo y mucho ritmo. Carlos Marquina, junto a la academia Stetic Dance, se adueñó del escenario con la reconocida canción “A Dios le pido”, de Juanes, uno de los grandes éxitos de los años 2000.

La puesta en escena logró contagiar entusiasmo al público y mostrar una faceta más segura del equipo, que apostó por una interpretación cargada de movimiento, actitud y conexión con la música.

Carlos Marquina se mostró sorprendido y agradecido por el apoyo recibido durante la noche.

“Estoy muy sorprendido por el apoyo de la gente. Nos esforzamos mucho para presentarnos esta noche”, expresó.

El jurado valoró la evolución del equipo y compartió observaciones para que la presentación pueda seguir creciendo en las próximas galas.

Elka Meyer destacó la mejoría general de Stetic Dance, resaltando que esta vez se notó más el trabajo de musicalidad, coordinación y seguridad escénica.

“Usaron mucho más el escenario y estaban mucho más seguros. Felicidades, va por ahí”, señaló.

Por su parte, Gabriela Zegarra valoró la decisión escénica de ubicar a Carlos de costado para que se apreciara mejor el lipsync. Además, destacó que la imagen del participante se vio mucho más trabajada.

Quimey del Río también elogió la presentación y aseguró que el lipsync estuvo bien logrado. Resaltó especialmente el inicio de la puesta en escena y la preparación del equipo, aunque recomendó cuidar detalles como la forma de simular el rasgueo de la guitarra para profundizar más en el personaje y emular mejor al artista.

En tanto, Tito Larenti reconoció la mejora en el lipsync de Carlos, pero sugirió trabajar más la modulación para que la interpretación resulte aún más creíble. También destacó un cambio positivo en el equipo, aunque pidió recuperar la fuerza y el espíritu que Stetic Dance ya había demostrado en anteriores presentaciones memorables.

Tras escuchar las devoluciones, Carlos agradeció al jurado y adelantó que el equipo prepara nuevas sorpresas para su próxima presentación.

“Muchas gracias. En nuestra próxima presentación se vienen sorpresas y mucho ritmo”, afirmó.

Con esta puesta en escena, Carlos Marquina y Stetic Dance dejaron claro que quieren seguir creciendo dentro de la competencia y que aún tienen mucho más por mostrar en la pista de Superstars.

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