Guadalupe y New Dance brillaron, pero el jurado pidió ajustar detalles

En una noche donde tres equipos compiten por obtener un importante beneficio, cada detalle sobre la pista cuenta. La gala de este lunes en Superstars inició con una presentación cargada de ritmo, actitud y mucha expectativa.

La apertura estuvo a cargo de Guadalupe Núñez junto a la academia New Dance, quienes interpretaron la canción “Falsas Esperanzas”, de Christina Aguilera, un tema reconocido mundialmente que exigió técnica, fuerza escénica, coordinación grupal y conexión con la música.

La puesta en escena fue recibida con aplausos y comentarios positivos por la energía demostrada en el escenario. Sin embargo, los jueces también realizaron observaciones puntuales para que el equipo pueda perfeccionar su presentación en las próximas galas.

Guadalupe expresó su sorpresa por el respaldo recibido en la votación y destacó el apoyo del público durante la competencia.

El juez Tito Larenti señaló que hubo algunos errores en el lipsync y recomendó trabajar mejor la interpretación de la letra, diferenciando la voz principal de los coros.

Por su parte, Elka Meyer destacó una mejora general en el grupo, aunque pidió corregir detalles relacionados con las miradas, las manos y la técnica.

“En general me gustó el trabajo, sigan mejorando”, sostuvo.

Gabriela Zegarra también valoró la evolución del equipo y resaltó el apoyo que reciben del público.

“Me gusta tu presentación, se nota que mejoraron y que la gente los apoya. Mucho mejor chicos, felicidades”, expresó.

En tanto, Quimey del Río destacó que Guadalupe logró encarnar mejor a la artista, aunque coincidió en que el lipsync es un aspecto fundamental que debe trabajarse con mayor precisión. También observó algunos altos y bajos durante la interpretación.

Tras recibir las devoluciones del jurado, Guadalupe aseguró que toma las críticas de la mejor manera y que el equipo continuará trabajando para crecer en la competencia.

“Tomo las críticas de la mejor manera, son críticas constructivas, y la próxima vamos a ir mejorando”, manifestó.

Con esta presentación, Guadalupe Núñez y New Dance dieron inicio a una gala que promete emoción, talento y una fuerte competencia por el beneficio en juego.

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