¡Noche de Superstars en La Gran Batalla! Tres equipos salen a la pista por un importante beneficio

Marianela Molina junto a Fusion Dance, Guadalupe Núñez con New Dance y Carlos Marquina junto a Stetic Dance prometen una noche cargada de talento, energía y espectáculo por la señal de Red Uno.
22/06/2026 19:24
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La emoción vuelve a encender la pista de Superstars con una nueva noche de La Gran Batalla, donde tres equipos buscarán conquistar al público, sorprender al jurado y quedarse con un importante beneficio dentro de la competencia.
Esta noche, el show promete ritmo, fuerza escénica y presentaciones de alto impacto con tres propuestas que llegan decididas a brillar.
El carisma y la fuerza de Marianela Molina se unirán al talento de Fusion Dance para ofrecer una puesta en escena llena de energía y conexión con el público.
Por su parte, Guadalupe Núñez llegará junto a New Dance, apostando por una presentación fresca, dinámica y cargada de talento juvenil.
La tercera propuesta estará a cargo de Carlos Marquina junto a Stetic Dance, quienes prometen potencia escénica, actitud y una coreografía capaz de encender la noche.
Cada equipo tendrá la misión de demostrar por qué merece avanzar con ventaja y quedarse con el beneficio en juego. La competencia se pone cada vez más intensa y cada presentación puede marcar la diferencia.
No te lo puedes perder. La Gran Batalla se vive esta noche desde las 20:30, por la señal de Red Uno.
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