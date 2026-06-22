¡Noche de Superstars en La Gran Batalla! Tres equipos salen a la pista por un importante beneficio

La emoción vuelve a encender la pista de Superstars con una nueva noche de La Gran Batalla, donde tres equipos buscarán conquistar al público, sorprender al jurado y quedarse con un importante beneficio dentro de la competencia.

Esta noche, el show promete ritmo, fuerza escénica y presentaciones de alto impacto con tres propuestas que llegan decididas a brillar.

El carisma y la fuerza de Marianela Molina se unirán al talento de Fusion Dance para ofrecer una puesta en escena llena de energía y conexión con el público.

Por su parte, Guadalupe Núñez llegará junto a New Dance, apostando por una presentación fresca, dinámica y cargada de talento juvenil.

La tercera propuesta estará a cargo de Carlos Marquina junto a Stetic Dance, quienes prometen potencia escénica, actitud y una coreografía capaz de encender la noche.

Cada equipo tendrá la misión de demostrar por qué merece avanzar con ventaja y quedarse con el beneficio en juego. La competencia se pone cada vez más intensa y cada presentación puede marcar la diferencia.

No te lo puedes perder. La Gran Batalla se vive esta noche desde las 20:30, por la señal de Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play