Horacio Veliz, más conocido como Cardamomasos, se suma al reto de Superstars

La pista de La Gran Batalla Superstars tendrá un nuevo rostro. Tras la salida de Luhan Ortiz, el programa anunció la incorporación de Cardamomasos, nombre artístico de Horacio Veliz, quien se suma oficialmente a la competencia junto a la academia de baile Be Yourself.

La noticia genera expectativa entre los seguidores del programa, ya que Cardamomasos es uno de los creadores de contenido más conocidos del país y ahora deberá enfrentar un nuevo reto: pasar de las redes sociales al escenario, donde cada coreografía, cada movimiento y cada presentación cuenta.

Originario de La Paz, Horacio Veliz se hizo popular por sus videos de comedia, vlogs, entrevistas y experimentos sociales en plataformas como YouTube y Facebook. Su estilo cercano, espontáneo y humorístico lo convirtió en una figura reconocida dentro del contenido digital boliviano.

Considerado por muchos como uno de los pioneros del entretenimiento digital en Bolivia, Cardamomasos llega a Superstars con una comunidad que lo sigue desde hace años y con el desafío de demostrar que también puede conquistar la pista de baile.

A sus 25 años, el influencer, youtuber, comediante y empresario paceño entra a una competencia cada vez más exigente, donde deberá trabajar junto a Be Yourself para adaptarse al ritmo, la técnica y la presión del show en vivo.

Su llegada promete darle una nueva energía al equipo, mezclando carisma, humor, presencia escénica y el respaldo de sus seguidores, que ahora tendrán la misión de acompañarlo en esta nueva etapa televisiva.

La expectativa está puesta en cómo será su primera presentación, qué estilo llevará al escenario y cómo logrará conectar con el jurado y el público dentro de La Gran Batalla.

Con la incorporación de Cardamomasos, Be Yourself inicia un nuevo capítulo en la competencia, buscando mantenerse fuerte y sorprender en las próximas galas.

La Gran Batalla Superstars se pone cada vez más intensa, y el ingreso de Horacio Veliz promete mover no solo la pista, sino también las redes sociales.

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