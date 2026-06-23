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La gran batalla

La gala cerró con sabor a los 2000: Marianella y Fusion Dance se lucieron

El equipo interpretó “En el 2000”, de Natalia Lafourcade, en una puesta en escena alegre, dinámica y bien recibida por el jurado, que destacó el lipsync, el personaje y el trabajo grupal.

Red Uno de Bolivia

22/06/2026 21:44

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Marianella Molina y Fusion Dance cerraron la gala con mucha actitud
Santa Cruz, Bolivia

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La gala de este lunes de La Gran Batalla Superstars cerró con una presentación cargada de color, energía y mucha actitud. El turno final fue para Marianella Molina, quien subió al escenario junto a la academia Fusion Dance para interpretar el tema “En el 2000”, de Natalia Lafourcade.

Desde el inicio, Marianella y su equipo apostaron por una puesta en escena alegre, dinámica y llena de movimiento, logrando conectar con el público y mantener la energía hasta el final de la presentación.

El jurado recibió de manera positiva el trabajo del equipo, destacando el personaje, el lipsync, la presencia escénica y la coordinación grupal. Aunque también dejaron algunas recomendaciones, la evaluación general fue favorable.

Gabriela Zegarra resaltó que Marianella mantuvo un lipsync correcto, al igual que en su anterior presentación, y también valoró el desempeño de Fusion Dance sobre el escenario.

Por su parte, Quimey del Río destacó la interpretación como un buen ejemplo de cómo realizar un lipsync preciso y conectado con la canción.

“Fue muy buena la presentación”, señaló.

Tito Larenti coincidió con las observaciones positivas sobre el lipsync y pidió al equipo mantener ese nivel en las próximas galas.

“Espero que no bajen”, expresó.

En tanto, Elka Meyer felicitó el trabajo realizado y recomendó no disminuir la fuerza en las coreografías.

“Buen trabajo, no bajen en las coreografías y lo hicieron muy bien”, comentó.

Con esta presentación, Marianella Molina y Fusion Dance cerraron la gala con una propuesta fresca, colorida y bien ejecutada, dejando claro que quieren seguir creciendo dentro de la competencia.

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