Superstars | Marianella Molina y Fusion Dance se imponen y obtienen un poderoso beneficio

La gala de este lunes de La Gran Batalla Superstars cerró con un momento decisivo: el anuncio del equipo ganador del beneficio de la noche.

Tras evaluar las presentaciones de los tres equipos en competencia, el jurado determinó que Marianella Molina junto a la academia Fusion Dance fueron las grandes ganadoras del beneficio.

La encargada de anunciar la decisión fue Elka Meyer, quien destacó el trabajo integral del equipo sobre el escenario.

“Por un tema de buen ensamblaje, buena coreografía, buen manejo de lipsync, buen manejo de escenario y muchos detalles más, el ganador del beneficio esta noche es Marianella Molina y la academia Fusion Dance”, expresó la jurado.

El anuncio desató emoción en el equipo, que venía de cerrar la gala con una presentación llena de color, energía y actitud al ritmo de “En el 2000”, de Natalia Lafourcade.

Posteriormente, se dio a conocer cuál era el beneficio obtenido: el próximo viernes, Marianella Molina y Fusion Dance tendrán la posibilidad de decidir qué equipo será enviado a eliminación.

Con este resultado, Fusion Dance no solo se queda con el reconocimiento del jurado, sino también con una ventaja estratégica que puede cambiar el rumbo de la competencia.

La Gran Batalla entra en una etapa cada vez más intensa, donde cada presentación cuenta y cada beneficio puede marcar la diferencia entre seguir avanzando o quedar en riesgo.

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