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¡Noche de Superstars! Carlos Marquina y Oriana Arredondo se enfrentan en La Gran Batalla

La potencia y energía de Carlos Marquina junto a Stetic Dance se medirán frente a la elegancia y fuerza escénica de Oriana Arredondo junto a Elite Dance, esta noche desde las 20:30 por Red Uno.

Red Uno de Bolivia

23/06/2026 17:22

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¡Noche de Superstars! Carlos Marquina y Oriana Arredondo se enfrentan en La Gran Batalla
Santa Cruz, Bolivia

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La pista de Superstars vuelve a encenderse esta noche con una nueva edición de La Gran Batalla, donde dos equipos llegarán decididos a conquistar al público, sorprender al jurado y demostrar quién tiene más fuerza sobre el escenario.

El programa promete una noche cargada de ritmo, emoción y espectáculo, con un duelo que pondrá frente a frente dos estilos distintos, pero igual de poderosos.

Por un lado, Carlos Marquina subirá al escenario junto a la academia Stetic Dance, apostando por una presentación llena de potencia, energía y actitud. El equipo buscará imponer presencia escénica y dejar claro que llega preparado para dar pelea.

Al frente estará Oriana Arredondo junto a Elite Dance, una dupla que promete elegancia, fuerza escénica y una puesta en escena capaz de conectar con el público desde el primer momento.

Cada detalle contará: la coreografía, el manejo del escenario, la coordinación, la interpretación y la conexión con la música serán claves en una noche donde nadie quiere quedarse atrás.

La competencia se pone cada vez más intensa y esta batalla promete ser una de las más esperadas por los seguidores del programa.

No te lo puedes perder. La Gran Batalla se vive esta noche desde las 20:30, por la señal de Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play

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