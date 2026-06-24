Oriana y Elite Dance abrieron la semana de cambio de género con “El Merengue”

Arrancó una nueva semana de competencia en La Gran Batalla Superstars, y esta vez la temática promete poner al límite a los famosos: cambio de género.

El desafío exige interpretación, caracterización, actitud escénica y una transformación completa para encarnar a artistas del género opuesto, algo que aumenta la dificultad de cada presentación.

La primera en salir a la pista fue Oriana Arredondo, quien junto a la academia de baile Elite Dance interpretó a Manuel Turizo con su popular canción “El Merengue”.

Desde el inicio, la presentación llenó de ritmo el escenario y mostró una propuesta alegre, dinámica y cargada de movimiento. Oriana apostó por una caracterización marcada y una interpretación que llamó la atención del jurado.

Tito Larenti fue uno de los primeros en destacar el trabajo de la participante, resaltando que logró incorporar varios detalles del personaje.

“Oriana, me gustó tu trabajo. Primero, la caracterización es espectacular. La verdad que tu trabajo me gustó mucho y se ve que te estás divirtiendo ahora. Te encontré varias cositas de Manuel Turizo, lo has trabajado bien”, expresó.

Sobre el equipo, Tito señaló que Elite Dance intentó acompañar la propuesta y que algunos integrantes lograron conectar mejor que otros. Además, remarcó que la actitud y el cuerpo deben trabajarse como elementos distintos dentro de la interpretación.

Por su parte, Quimey del Río también valoró la presentación y destacó el lipsync de Oriana, aunque recomendó trabajar más la modulación para potenciar la conexión con el personaje.

“A mí me gustó mucho. Hay espacios para crecer, pero creo que estuvo bien. El lipsync muy bueno, y creo que modular ayudaría un poco más”, indicó.

Elka Meyer resaltó el compromiso de Oriana y la comodidad que mostró sobre el escenario. También valoró la intención del equipo de construir el ambiente de la presentación, aunque pidió mayor uniformidad entre los bailarines.

“Oriana, usted tiene un buen trabajo de interpretación, se sintió cómoda, se ve que hay compromiso de su parte. En el equipo algunos tenían más fuerza y otros menos, hay que tratar de unificar. Sigan por ahí”, sostuvo.

En tanto, Gabriela Zegarra destacó la dificultad que representa para las mujeres asumir un personaje masculino y felicitó a Oriana por lograr una interpretación varonil.

“Con el personaje, siento que a las mujeres les cuesta más hacer el personaje invertido, y me gustó que Oriana sí lo hizo varonil. Te fue muy bien”, señaló.

Gabriela también destacó el trabajo del equipo y aseguró que las mujeres de Elite Dance se robaron el show durante la presentación.

Tras recibir las devoluciones del jurado, Oriana se mostró agradecida y aseguró que continuará trabajando junto a su equipo, su coach y su familia para mejorar en las próximas galas.

“Estoy muy contenta con el equipo, con el coach y con mi familia. Vimos todos los detalles y con todo lo que tengamos que seguir mejorando, lo haremos”, expresó.

Esta semana, Gabriela Zegarra tendrá el voto secreto, por lo que cada noche se conocerá únicamente el promedio de los jueces sin incluir su calificación.

En esta primera presentación de la semana, Oriana Arredondo y Elite Dance obtuvieron un promedio de 6.3, marcando el inicio de una gala cargada de transformación, exigencia y mucha expectativa.

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