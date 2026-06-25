Guadalupe Nuñez y New Dance interpretaron a David Bisbal y recibieron observaciones del jurado

La gala de este miércoles de La Gran Batalla Superstars inició con una noche de temática especial: género invertido. El primer equipo en presentarse fue Guadalupe Núñez junto a la academia New Dance, quienes llevaron al escenario una interpretación de David Bisbal con la canción “Ave María”.

Guadalupe reconoció que el reto fue complicado, especialmente por tener que asumir movimientos y gestualidades masculinas dentro de la puesta en escena.

“Fue un poco difícil porque los movimientos de varones son un poco complicados, pero hice todo lo posible”, expresó la participante tras su presentación.

La propuesta tuvo energía y acompañamiento grupal, pero el jurado coincidió en que faltó mayor trabajo en el baile, la caracterización del artista y el lipsync.

Observaciones del jurado

Elka Meyer destacó la energía del equipo y señaló que la presentación estuvo animada. Sin embargo, pidió mayor cuidado en algunos pasos, especialmente en los saltos y en la ejecución coreográfica.

“Linda la energía, bien acompañada para el cantante, pero falta. Para usted, Guadalupe, faltó baile porque el artista original baila, y creo que usted estuvo bastante quieta”, observó.

Tito Larenti fue más crítico y aseguró que notó incomodidad durante la presentación. Además, cuestionó el trabajo vocal simulado y la falta de movimiento de Guadalupe en escena.

“Siento que estabas incómoda en toda la canción. Ensayar cantando, que se note, pero andabas gritando. Siento que no se ha trabajado en el baile con Guadalupe”, señaló.

El jurado agregó que el equipo intentó sostener la presentación, pero consideró que hubo errores importantes.

Quimey del Río sostuvo que todavía no apareció completamente el personaje de David Bisbal, especialmente en la fisicalización, la forma de caminar, los movimientos y las pausas en el escenario.

“Ustedes simulan que lo cantan y tiene que parecer. Tienen que practicar las respiraciones, es lo principal que tienen que ajustar”, recomendó.

Por su parte, Gabriela Zegarra, quien esta semana tiene el voto secreto, también observó que faltó aplicar más baile y completar mejor el lipsync.

“Este artista baila bastante, y en el tema del lipsync no se hizo, estaba medio incompleto”, indicó.

Puntaje de la presentación

Tras la evaluación del jurado, Guadalupe Núñez y New Dance obtuvieron un promedio de 3.3, sin contar el voto secreto de Gabriela Zegarra, que será revelado más adelante dentro de la competencia.

La participante aceptó las críticas y aseguró que tomará en cuenta las observaciones para mejorar en sus próximas presentaciones.

“Como dicen los jurados, es súper difícil. Traté de hacer las vueltas y me caía, pero vamos a tomar en cuenta lo que dicen los jueces. Creo que para la próxima va a haber un poco de equilibrio para poder mostrar lo mejor”, expresó Guadalupe.

Con esta presentación, Guadalupe Núñez y New Dance abrieron una gala exigente, marcada por el desafío de interpretar a artistas de género opuesto y por la presión del voto secreto que puede cambiar el rumbo de la competencia.

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