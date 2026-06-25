Daniel Pesce se lució con tacones y obtuvo 5.7 de promedio en Superstars

La gala de temática género invertido de este miércoles en La Gran Batalla Superstars cerró con la presentación de Daniel Pesce junto a la academia Idols Dance, quienes llevaron al escenario una interpretación de Alicia Villarreal con la canción “Ay Papacito”.

El reto no fue sencillo para Daniel, quien tuvo que asumir una propuesta completamente distinta, incorporando baile, interpretación, canto simulado y el uso de tacones como parte central de su puesta en escena.

“Es un desafío terrible para mí. Bailar, cantar y los tacones fue complicado, pero fue un desafío muy importante y voy a seguir peleándola”, expresó el participante tras su presentación.

El jurado destacó su esfuerzo

Gabriela Zegarra valoró el manejo de los tacones y destacó la sensualidad del equipo femenino que acompañó la presentación, aunque observó que faltó un poco más de movimiento de cadera.

“Tuvo un buen manejo de los tacones, pero hizo falta un poquito de movimiento de cadera. Me encantó las chicas, su sensualidad”, comentó.

Tito Larenti reconoció el esfuerzo y la dedicación de Daniel, señalando que se notó el trabajo realizado durante la semana y el riesgo asumido en la gala.

“Valoro tu esfuerzo y tu dedicación. Te costó esto, se nota, pero lo importante es arriesgarse y se ve que has trabajado en lo que se te ha pedido. Me gustó todo, también la academia”, afirmó.

Por su parte, Elka Meyer felicitó al equipo luego de varias semanas difíciles y destacó que los pasos estuvieron acordes, que utilizaron bien el escenario y que la presentación fue agradable.

“Me pareció muy lindo. Daniel es muy bueno, felicidades, sigan adelante”, señaló.

Quimey del Río también destacó la entrega del participante y valoró que se haya notado su intención de asumir el personaje y sostener la propuesta.

“Te notaste intentando y entregándote, estuvo bien, sigan adelante”, expresó.

Puntaje que lo aleja del riesgo

Tras la evaluación del jurado, Daniel Pesce e Idols Dance obtuvieron un promedio de 5.7, resultado que los aleja de una posible zona de riesgo dentro de la competencia.

Con esta presentación, Daniel cerró una gala exigente demostrando evolución, actitud y disposición para asumir desafíos cada vez más complejos en la pista.

La noche de género invertido dejó en evidencia que la competencia sube de nivel y que cada participante deberá arriesgar más si quiere mantenerse firme en La Gran Batalla Superstars.

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