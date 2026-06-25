Madre rompe el silencio y denuncia presunto abuso de su hija en el kínder

Una madre de familia ha presentado una denuncia, en la capital cruceña, tras descubrir que su hija de tan solo tres años habría sido víctima de abuso sexual dentro de su centro de educación inicial. El calvario comenzó a evidenciarse durante el pasado mes de abril, cuando la pequeña pasó de la felicidad absoluta a manifestar un rechazo rotundo por asistir a clases.

“Habían cosas alarmantes para nosotros, inusuales, como por ejemplo que mi hija salía del kínder directamente, pedía hacer pipí por afuera, siendo que acababa de salir de ahí”, relató la progenitora visiblemente afectada por la situación.

Conductas inusuales y sospechas

Las sospechas de los padres se incrementaron al notar un agotamiento extremo en la menor y preocupantes inconsistencias en el manejo de sus prendas personales por parte del personal del kinder. La madre indicó que le entregaban su ropa interior en bolsas asegurando que se había orinado.

“Sin embargo, cuando yo lo revisaba, el calzoncito estaba lavado”, afirmó la denunciante al reconstruir los días previos al quiebre definitivo de la rutina escolar.

La alarmante situación alcanzó su punto más crítico el pasado 22 de abril, fecha que se convirtió en el último día que la menor asistió formalmente a la institución educativa. “Se despertó y lloraba desconsoladamente, dijo que no quería ir al kínder, que le solía demasiado su parte íntima”, concluyó la madre en su desgarrador testimonio.

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