Roban vehículo a plena luz del día; víctima pide ayuda para encontrarlo

Un vehículo fue robado a plena luz del día en la ciudad de La Paz, en inmediaciones del surtidor Gas Centro, ubicado sobre la calle Ramón Indaburo. El afectado, identificado como Ricardo, pidió ayuda a la población para dar con el paradero del motorizado.

Según relató la víctima, dejó el vehículo estacionado alrededor de las 09:30 de la mañana para dirigirse hacia la Plaza Murillo. Al retornar, aproximadamente una hora después, ya no encontró el motorizado en el lugar.

“Vine, lo parqueé aquí a las 9:30, me fui hacia la Plaza Murillo y tardé como una hora. Cuando volví, me percaté de que el vehículo ya no estaba”, contó Ricardo.

Cámaras captaron el momento del robo

De acuerdo con el afectado, cámaras de seguridad de la zona habrían registrado el momento en que una persona se acerca al vehículo, logra abrirlo en pocos segundos, ingresa al motorizado y luego se lo lleva.

“Hay un señor que da vueltas al vehículo y es un segundo en lo que lo abre. Se sienta y en unos 20 o 25 segundos lo enciende y se va”, relató.

El caso ya fue denunciado ante Diprove, instancia que inició las investigaciones correspondientes. La víctima señaló que existen imágenes de cámaras de seguridad que podrían ayudar a identificar al responsable.

El motorizado robado es vehículo de color azul, con placa reportada como 1788 IOK, según indicó el afectado.

Ricardo explicó que el vehículo pertenece a su madre y que él lo utilizaba como instrumento de trabajo, después de haber sufrido anteriormente el robo de otro motorizado.

“Ese vehículo es de mi mamá. Yo trabajaba con ese auto porque anteriormente ya sufrí la pérdida de un vehículo que era mío. Que me pase esto otra vez es complicado para mí”, expresó visiblemente afectado.

Pide ayuda a la población

El afectado apeló a la solidaridad de la ciudadanía para obtener información que permita recuperar el vehículo.

“Amigos que me conocen, familiares, ayúdenme a encontrar este vehículo. No es mío, pero estaba bajo mi responsabilidad y era mi instrumento de trabajo”, pidió.

Las investigaciones continúan a cargo de Diprove, mientras se solicitarán nuevas imágenes de cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero del motorizado y de los responsables del robo.

Mira la programación en Red Uno Play