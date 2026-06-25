Alanoca deberá responder por declaraciones realizadas durante los bloqueos, según Rojas

El diputado del PDC, Manolo Rojas, se refirió a la aprehensión de la exconcejal de El Alto y exministra del gobierno de Evo Morales, Wilma Alanoca, y afirmó que el caso está relacionado con declaraciones que, según el legislador, podrían ser interpretadas como una incitación a nuevos bloqueos.

Rojas señaló que el martes hizo seguimiento al caso en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y explicó que Alanoca habría estado en plaza Murillo, donde luego brindó declaraciones a medios de comunicación.

Según el diputado, la exautoridad afirmó en anteriores intervenciones que el Gobierno estaba debilitado y que “con seguridad van a volver los bloqueos”, expresión que, a criterio del legislador, debe ser analizada dentro del contexto del estado de excepción vigente en el país.

Rojas: “Estamos en estado de excepción”

El legislador recordó que el Decreto Supremo de estado de excepción prohíbe determinadas acciones, entre ellas reuniones con fines políticos, convocatorias a bloqueos o mensajes que fomenten movilizaciones que alteren el orden público.

“Estamos en un estado de excepción y este estado de excepción prohíbe acciones que no se pueden realizar, por ejemplo reuniones con fines políticos, convocar a bloqueos o instigar movilizaciones”, sostuvo Rojas.

De acuerdo con el diputado, dos efectivos policiales de inteligencia que se encontraban en plaza Murillo realizaron una acción directa contra Alanoca.

“El hecho de que no tengan uniforme no les quita la calidad de efectivos policiales”, señaló.

Defensa sostiene que solo brindaba declaraciones

Consultado sobre la versión del abogado defensor, quien indicó que Alanoca no estaba reunida con otras personas y que únicamente brindaba declaraciones a medios de comunicación, Rojas respondió que esa será la teoría de defensa dentro del proceso.

El legislador sostuvo que el Ministerio Público ya habría identificado indicios y elementos de convicción para emitir una imputación formal por el presunto delito de instigación pública a delinquir.

“Esa es su teoría del caso en defensa del abogado; sin embargo, existe esta etapa preliminar que ya ha sido elevada a una imputación formal”, indicó.

Diputado habla de riesgos procesales

Rojas también señaló que Alanoca tendría otras causas abiertas, situación que, según él, podría ser considerada como un posible riesgo procesal.

Sin embargo, aclaró que será un juez cautelar quien defina la situación jurídica de la exautoridad y determine si corresponde aplicar medidas cautelares.

El diputado explicó que, por el tipo penal de instigación pública a delinquir, no correspondería una detención preventiva, por lo que lo más probable sería la aplicación de medidas sustitutivas.

Posibles medidas cautelares

De acuerdo con Rojas, entre las medidas que podrían solicitarse se encuentra la prohibición de acercarse a plaza Murillo o de tener contacto con determinadas personas vinculadas al caso.

También señaló que Alanoca deberá acreditar domicilio, trabajo y otros elementos para reducir eventuales riesgos procesales.

“Lo más probable es que se aplique una medida cautelar diferente”, manifestó.

Comisión de Justicia Plural hará seguimiento

Rojas anunció que la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados hará seguimiento a las causas relacionadas con los hechos registrados durante los bloqueos y el estado de excepción.

Audiencia cautelar será clave

La audiencia cautelar de Wilma Alanoca está prevista para este jueves, donde la autoridad judicial deberá evaluar la imputación formal presentada en su contra y definir si corresponde aplicar medidas cautelares.

Rojas insistió en que cualquier persona que, en el marco del estado de excepción, emita mensajes que llamen a la conflictividad o a nuevos bloqueos deberá asumir las consecuencias legales.

“La ley es la ley y cualquiera que se quiera enfrentar a la ley tendrá que asumir las consecuencias”, afirmó el diputado.

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