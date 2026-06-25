Caso Crudo: Fiscalía aprehende a funcionaria de YPFB

La investigada trabaja como analista de contrataciones en YPFB Santa Cruz. El caso está relacionado con una denuncia por presunto sobreprecio en la compra de crudo.

La Fiscalía avanza en la investigación del denominado caso Crudo, relacionado con la denuncia presentada por el vicepresidente del Estado por un presunto sobreprecio en la compra de crudo para el país.

El fiscal Omar Quisbert informó que, dentro de este proceso, una funcionaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos fue aprehendida tras prestar su declaración informativa.

Según explicó, la comisión de fiscales evaluó los antecedentes y elementos acumulados durante la investigación preliminar y determinó emitir una orden de aprehensión contra la investigada, identificada como Verónica.

“Concluida la declaración informativa, la comisión de fiscales ha evaluado todos los antecedentes y elementos acumulados durante la investigación preliminar. En ese entendido, se ha dispuesto expedir una orden de aprehensión y una resolución fundamentada”, señaló Quisbert.

Imputación formal ya fue presentada

El fiscal indicó que este miércoles se emitió la imputación formal y que el caso fue puesto en conocimiento de la autoridad jurisdiccional para que se defina la situación jurídica de la aprehendida.

La audiencia cautelar podría desarrollarse este jueves, aunque hasta el momento se aguarda la notificación oficial con la hora correspondiente.

Quisbert señaló que la Fiscalía deberá sustentar nuevamente el pliego de imputación formal y acreditar la probabilidad de autoría ante el juez cautelar.

Funcionaria trabaja como analista de contrataciones

De acuerdo con los datos del cuaderno de investigaciones, la mujer aprehendida continúa desempeñando funciones en YPFB Santa Cruz y ocupa el cargo de analista de contrataciones.

El fiscal explicó que la investigada habría formado parte de la comisión de evaluación vinculada al proceso de contratación observado.

Fiscalía revisa contratos e informes

Entre los principales elementos de investigación, el Ministerio Público identificó el contrato número 48, suscrito entre YPFB y la empresa Botrading, además del contrato número 57 de la gestión 2026, firmado entre YPFB y la empresa Trafigura.

También se investiga el informe de selección número 19 de la gestión 2026, que, según la Fiscalía, habría dado paso a la suscripción de un contrato con precios elevados para el suministro de crudo.

“Dicho informe habría dado paso a que se pueda suscribir el contrato con precios elevados respecto al suministro de crudo para la gestión 2026”, explicó Quisbert.

Ya existe un detenido preventivo en San Pedro

Dentro de este caso, una primera persona ya cuenta con detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz.

El fiscal informó que la audiencia de apelación a la medida cautelar se realizó recientemente y que los vocales ratificaron la decisión de la jueza cautelar, manteniendo la detención preventiva.

Con la nueva aprehensión, ya son dos las personas procesadas directamente dentro de esta investigación, mientras una tercera también se encuentra bajo investigación.

Expresidente de YPFB no está incluido en este caso

Consultado sobre el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, el fiscal aclaró que no se encuentra citado ni imputado dentro de esta investigación específica.

Explicó que este caso se concentra en el contrato suscrito entre YPFB y la empresa Trafigura, donde figura otro representante.

La Fiscalía continuará con las diligencias investigativas para establecer responsabilidades dentro del proceso por presunto sobreprecio en la compra de crudo.

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