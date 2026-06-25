Doria Medina propone tres medidas para compensar a sectores perjudicados con los bloqueos

El prolongado conflicto social en las carreteras nacionales ha generado severas consecuencias estructurales en el aparato productivo y el bienestar de los hogares bolivianos, de acuerdo a lo que indica el empresario y excandidato presidencial, Samuel Doria Medina. En este sentido, afirmó que "este bloqueo criminal de 50 días afectó a todos los bolivianos" y anticipó que la crisis provocará un incremento de la pobreza.

De acuerdo a su análisis, la paralización del transporte y el comercio internacional derivó en el cese definitivo de actividades de numerosos emprendimientos en todo el país.

Ante este complejo escenario, el líder político enfatizó la urgencia de reaccionar, declarando también: "Propongo atender rápidamente a los sectores más afectados".

Tres pilares para el auxilio económico

La primera medida del plan de contingencia económica está dirigida a mitigar las pérdidas del sector del transporte pesado que permaneció varado en las rutas. Doria Medina explicó que "los transportistas han estado secuestrados en las carreteras, que se les dé un bono de Bs. 10.000 en vales de diésel, para que puedan recuperar en parte lo que han perdido".

El segundo eje de la propuesta busca inyectar liquidez directa a los pequeños negocios. El exaspirante a la jefatura de Estado propuso otorgar créditos sin interés para que los emprendedores que están al borde de la quiebra "puedan tener un alivio, un salvataje para salir de esta crisis".

El tercer componente de su propuesta económica, está diseñado para proteger la economía interna de las poblaciones urbanas económicamente más vulnerables. El empresario detalló que, principalmente en La Paz y El Alto, las familias usaron sus ahorros para subsistir, por lo que planteó suspender temporalmente el cobro de energía eléctrica y agua potable por tres meses.

Doria Medina indicó que el financiamiento de estas medidas de emergencia proviene de los recursos que el Estado dejó de ejecutar debido a la imposibilidad logística de adquirir insumos energéticos del exterior. Asimismo, aseguró que "el Estado boliviano ha tenido un ahorro que puede estar alrededor de los 100 millones de dólares" por no importar combustible.

Demandas de celeridad al Ejecutivo

El factor temporal resulta determinante para que las políticas de reactivación social surtan el efecto esperado antes de que se consolide la destrucción de empleo. El líder opositor manifestó que el Gobierno tiene la capacidad técnica para implementar estos beneficios en julio, pero advirtió que "si no hay esa celeridad vamos a ver muchas más empresas se pierdan". En este contexto, Doria Medina concluyó que el presidente debe tomar decisiones rápidas en la gestión pública.

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