Encargado de Embajada de EEUU se reúne con ministro de Defensa y ratifica respaldo

Se trataron temas de cooperación en seguridad, defensa y lucha contra el crimen organizado. El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Erik Martini, sostuvo una reunión con el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, en la que abordaron la cooperación bilateral en materia de seguridad, defensa y lucha contra el crimen organizado.

Según informó la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, durante el encuentro se conversó sobre la cooperación de seguridad continua y en expansión entre ambos países.

La representación diplomática estadounidense señaló que el ministro Justiniano informó sobre el papel de las Fuerzas Armadas bolivianas en la protección de la seguridad pública y el restablecimiento del orden durante el estado de excepción.

EEUU reafirma apoyo al Gobierno de Bolivia

La Embajada informó además que Martini reafirmó el apoyo de Estados Unidos al Gobierno de Bolivia.

“El encargado de Negocios Martini reafirmó el apoyo inquebrantable de Estados Unidos al Gobierno de Bolivia elegido democráticamente”, señala la publicación difundida por la Embajada.

El mensaje fue acompañado por una fotografía del encuentro entre Martini y Justiniano.

Ministerio de Defensa valora reunión

Por su parte, el Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia también valoró la reunión con el encargado de Negocios de Estados Unidos.

Desde esa cartera de Estado se destacó que Bolivia y Estados Unidos tienen una oportunidad importante para seguir fortaleciendo la cooperación en seguridad, defensa y lucha contra el crimen organizado.

El Ministerio remarcó que esta cooperación debe desarrollarse sobre la base del respeto mutuo y objetivos comunes.

Justiniano: "Se trabajará para proteger a la población"

En su publicación, el Ministerio de Defensa señaló que continuará trabajando con responsabilidad para proteger a la población, preservar el orden constitucional y defender la democracia.

“Desde el Ministerio de Defensa seguiremos trabajando con responsabilidad para proteger a la población, preservar el orden constitucional y defender la democracia”, señala el comunicado institucional.

La reunión se da en un contexto en el que el Gobierno boliviano busca fortalecer la seguridad interna y restablecer el orden público, tras jornadas de conflicto y bloqueos en distintos puntos del país.

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