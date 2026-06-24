Asambleístas piden al Gobierno ejecutar la aprehensión de Evo Morales

Parlamentarios del oficialismo y de la oposición solicitaron al Gobierno nacional intervenir la zona del Chapare y ejecutar la aprehensión del expresidente Evo Morales, en el marco de los procesos y acusaciones que pesan en su contra.

El pedido surge en medio de la tensión política y social registrada en esa región del trópico cochabambino, donde sectores afines a Morales

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El presidente del Senado afirmó que, en caso de corresponder, una intervención en el Chapare podría realizarse bajo los mecanismos legales establecidos.

Además, sostuvo que la verdadera lucha del Estado no es contra la población, sino contra delitos como el narcotráfico y el terrorismo.

Piden acciones del Gobierno

Los legisladores que demandan la intervención consideran que el Gobierno debe asumir acciones firmes para restablecer el control en la zona y hacer cumplir las determinaciones judiciales pendientes.

La solicitud también incluye que se proceda con la aprehensión de Morales, aunque cualquier actuación deberá enmarcarse en las decisiones judiciales y fiscales correspondientes.

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