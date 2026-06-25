Falta de combustible afecta al servicio público; transportistas anuncian medidas

La escasez de combustible ha generado largas filas en las estaciones de servicio, provocando una drástica disminución de las unidades de transporte público en circulación. Según sus representantes, esta parálisis no solo afecta la movilidad urbana cruceña sino también a su economía.

El impacto económico y social

Dirigentes del transporte ven cómo el desabastecimiento golpea directamente el sustento diario de sus hogares al perder jornadas completas de trabajo.

En este sentido, Mario Guerrero, representante del sector reflejó la desesperación del gremio al señalar: “Estamos muy perjudicados económicamente, no podemos cumplir nuestra jornada de trabajo, no le podemos cumplir a nuestros usuarios, especialmente al estudiante, a los trabajadores. No hay diésel, no hay combustible en los surtidores; es totalmente algo injusto. El ministro de Hidrocarburos dice que se va a normalizar, ¿cuándo se va a normalizar?”.

Advertencia de movilizaciones

La mitad de la flota vehicular que depende de este carburante se encuentra actualmente paralizada en los surtidores, alternando un día de labor con otro de espera en las filas. Ante este panorama, Guerrero sentenció: “Si sigue esta medida así, nos van a obligar a salir a protestar a las calles. 50% que son a diésel están en las colas, en surtidores, buscando su diésel.

“¿Quién les devuelve ese daño de ese día perjudicado? No le devuelve nadie, no hay devolución. Es un daño a la familia trabajadora, a la familia independiente que vive de su trabajo, de su inversión, de su emprendimiento que ha hecho el transporte”, finalizó Guerrero.

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