El futuro del subteniente Rex: Del asfalto de los bloqueos a una carrera de servicio policial

Tras ganarse el respeto de las fuerzas del orden entre gases lacrimógenos y detonaciones de dinamita, el "can desbloqueador" ya mira hacia el futuro. Su adopción formal y el histórico grado simbólico de subteniente son solo el primer paso de una nueva vida que transformará por completo el destino de este valiento mestizo.

De esquivar el peligro en las carreteras de Parotani y Llavini, Rex pasará a convertirse en un oficial técnico altamente capacitado. Estos son los pilares que definirán el futuro del perro policía más querido de Bolivia:

Un riguroso proceso de adiestramiento táctico

El subteniente Rex ya no es un perro callejero que actúa por puro instinto de lealtad. Actualmente, se encuentra bajo la tutela de expertos en el Centro de Adiestramiento de Canes de la Policía, donde se somete a una estricta preparación técnica dividida en varias fases:

Disciplina básica: Actualmente domina comandos esenciales como "juntos" , "alto" y "sentado" . Su entrenador destaca que es un alumno excepcionalmente inteligente y disciplinado, por lo que pronto avanzará al comando de "echado" y al llamado a distancia.

Capacitación técnica: Una vez superada la obediencia básica, se evaluarán sus aptitudes para especialidades policiales, aprovechando su inusual templanza y valentía ante situaciones de alta tensión y ruidos extremos.

El 'Subteniente' Rex posa junto a integrantes de la Policía Boliviana este miércoles, en Cochabamba. Foto: EFE/Jorge Abrego

Destino oficial: Patrullaje en el Valle Bajo

Una vez que concluya satisfactoriamente su etapa de capacitación, el subteniente Rex dejará los centros de entrenamiento para incorporarse a las tareas operativas de campo.

Su destino final será el Comando Regional de Quillacollo, en la unidad del Valle Bajo. Allí, Rex cumplirá funciones de servicio policial activo, asistiendo en operativos y patrullajes preventivos junto al contingente que hoy lo considera un amuleto y un compañero de armas incondicional.

"Es un perrito criollo, callejero, pero bastante obediente que está resultando muy bien en el adiestramiento. Da mucho que esperar de él para el futuro de la institución", destacó un instructor de la Policía Boliviana.

Bienestar institucional y contacto con la comunidad

El futuro de Rex también incluye un cambio radical en su calidad de vida. La Policía Boliviana ha garantizado que el can contará con un plan de bienestar integral permanente:

Salud garantizada: Asistencia veterinaria continua, cronograma completo de vacunas y alimentación balanceada para asegurar su óptimo rendimiento físico.

Vivienda propia: Tendrá su propia casita diseñada especialmente para él dentro de las dependencias policiales del Valle Bajo.

Relaciones públicas: Al haberse convertido en un símbolo de lealtad, el comando ha confirmado que Rex estará disponible para recibir visitas de la población y de los niños que deseen conocer al ya famoso "subteniente de cuatro patas".

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