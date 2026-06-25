Orgullo boliviano en la alta cocina: Hans Lang Rodríguez conquista una estrella Michelin

La gastronomía boliviana celebra un momento histórico. El chef boliviano-alemán Hans Lang Rodríguez alcanzó uno de los mayores reconocimientos de la cocina internacional al obtener una estrella Michelin con su restaurante Teko, ubicado en Alemania.

El restaurante fue destacado por su propuesta única, que combina la innovación de la cocina europea con la esencia y los sabores tradicionales de Bolivia, una identidad que el propio chef atribuye a sus raíces familiares.

Con este logro, Hans Lang Rodríguez se convierte en el primer boliviano en recibir una estrella Michelin, llevando el nombre del país a uno de los escenarios gastronómicos más prestigiosos del mundo.

La propuesta de Teko refleja una conexión entre culturas, donde ingredientes, técnicas y recuerdos se transforman en platos que cuentan una historia de origen y pertenencia.

El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía de Bolivia también destacó el reconocimiento y felicitó al chef por este importante logro.

“¡Bolivia brilla en la Guía Michelin! Felicidades al chef Hans-Robert Lange Rodríguez por obtener una estrella Michelin con su restaurante Teko (Alemania). Una propuesta única que fusiona vanguardia europea con el alma de la cocina boliviana”, expresó la institución.

El reconocimiento marca un nuevo capítulo para la cocina boliviana, demostrando que sus sabores y tradiciones pueden conquistar los paladares más exigentes del mundo.

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