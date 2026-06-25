Puma rescatado en San José de Chiquitos permanece bajo evaluación; investigan posible caso de mascotismo

La directora de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, Indiana Ascarrunz, informó sobre el rescate de un puma avistado en zona periurbana de San José de Chiquitos, operativo que movilizó a distintas instituciones y concluyó con el traslado del animal a un centro especializado.

Ascarrunz explicó que el caso fue reportado desde horas de la mañana del miércoles tras el avistamiento del felino, lo que activó una respuesta inmediata.

De acuerdo con el reporte, el animal permaneció varias horas en un árbol mientras se organizaba el operativo conjunto. En ese tiempo se emitió una alerta preventiva a la población para evitar riesgos.

“Mandamos un protocolo y estuvimos en permanente coordinación con la Policía de San José, el subgobernador, la alcaldía y funcionarios de la Gobernación”, indicó la autoridad.

Actualmente, el puma se encuentra bajo resguardo en el Centro de Atención y Derivación de Animales Silvestres de la Gobernación de Santa Cruz, donde es evaluado por veterinarios y biólogos para determinar su estado de salud y definir su destino.

Según el informe preliminar, se trata de un mamífero joven de la especie (Puma concolor), con un peso aproximado de 43 kilogramos, que no habría mostrado conductas agresivas durante su permanencia en la zona urbana.

“Él estuvo todo el día en el árbol, no fue para nada agresivo, estuvo tranquilo”, se informó en la evaluación técnica.

Ascarrunz también advirtió sobre el riesgo del acercamiento de la población a este tipo de casos, ya que puede dificultar los operativos y poner en peligro vidas humanas.

“Cuando pasen este tipo de casos traten de no acercarse tanto a los animales silvestres… pueden arriesgar sus propias vidas”, recomendó.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible caso de mascotismo, aunque aún debe ser investigado para determinar el origen del ejemplar y cómo llegó a la zona. “Hay indicios, según los comunarios, de que el animal era víctima de mascota y esto es muy lamentable”, señaló.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la Fauna Silvestre Pofoma, que realizará las investigaciones correspondientes.

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