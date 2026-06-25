Los familiares de la mujer asesinada en la zona de La Angostura, en Santa Cruz, continúan movilizados para exigir justicia y cuestionan la demora en el proceso contra el presunto feminicida. Además, reclaman la devolución de un vehículo que pertenecía a la víctima.

Aracely Barral, hija de la mujer fallecida, expresó su indignación por la situación que atraviesa su familia y aseguró que la justicia está favoreciendo al acusado. Entre lágrimas, pidió que el caso avance y se emita una sentencia contra el presunto responsable del crimen.

“Simplemente estoy pidiendo justicia. Quiero que se haga justicia, por favor, que ya de una vez le sentencien a ese hombre”, manifestó Barral.

La hija de la víctima también denunció que el proceso se encuentra retrasado y cuestionó que aún no se les haya devuelto un vehículo perteneciente a su madre. Según relató, recién hace una semana y media recibieron algunas pertenencias de la víctima, aunque aseguró que gran parte de sus objetos personales no fueron recuperados.

Barral afirmó además que la familia no ha recibido información relevante sobre la investigación y señaló que, cuando consultaron a efectivos policiales, les indicaron que intentaran obtener datos directamente del acusado.

La familia de la víctima mantiene su pedido de justicia y exige celeridad en el proceso judicial para esclarecer completamente el feminicidio ocurrido en la zona de La Angostura.

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