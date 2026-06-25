Alberto Vaca denuncia omisión jurídica en la pasada gestión por caso Mutualista

El director municipal de Transparencia, Alberto Vaca, se refirió a las investigaciones que involucran al exalcalde Jhonny Fernández, en el marco del caso mutualista que actualmente es analizado por el Ministerio Público.

Vaca cuestionó el manejo de la Dirección de Asuntos Jurídicos durante la anterior gestión municipal y aseguró que habrían existido omisiones en la defensa de los procesos legales. “Amparo tras amparo, porque no defendieron, porque la Dirección de Asuntos Jurídicos no presentaba las pruebas correspondientes”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que dicha repartición dependía directamente del despacho del alcalde y vinculó estas situaciones a presuntas irregularidades.

“Entonces, lamentablemente, aquí entra una de las cinco mafias que denunció el alcalde Mamén Saavedra. La mafia de perder para ganar, donde el gobierno municipal perdía para que ganen los particulares a costa del interés y del patrimonio de Santa Cruz”, manifestó.

El director de Transparencia aseguró que la actual administración busca revertir decisiones asumidas en el pasado. “Este fue uno de esos casos que ahora se lo está defendiendo, que ahora estamos tratando de revertir la situación precaria en la que dejó Jhonny Fernández”, señaló.

Asimismo, indicó que existen observaciones sobre documentación relacionada con la entrega de planos y aseguró que este aspecto ya fue denunciado cuando ejercía como concejal. “Hemos mostrado el libro de registro cuando Johnny Fernández, que sí se había entregado plano a los particulares. Por eso también hay una investigación”, explicó.

Vaca advirtió además que las investigaciones podrían alcanzar mayores niveles de responsabilidad. “Por eso digo que este señor en cualquier momento va a pasar de testigo a investigado. Y será uno más de los cinco casos que hoy ya tiene en el Ministerio Público”, dijo.

“Porque ya está denunciado por malversación, ya está denunciado por conducta antieconómica, ya está denunciado por el tema de los hospitales móviles, por el tema del viaducto del Cuarto Anillo”, enumeró.

Vaca aseguró que la administración municipal colabora con las investigaciones y señaló que el avance del caso dependerá de las actuaciones del Ministerio Público. Asimismo, afirmó que el municipio continuará proporcionando la información que sea requerida por las autoridades competentes.

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