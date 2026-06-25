Tensión en filas por combustible provoca riñas en surtidores de La Paz

Las largas filas en estaciones de servicio de La Paz continúan generando malestar entre los conductores, incluso después de que los bloqueos fueran levantados y las carreteras quedaran expeditas en gran parte del país.

Tensión en surtidor

Se registró una discusión entre usuarios en un surtidor de la avenida Montes, luego de que un conductor fuera acusado de intentar incorporarse a la fila sin respetar el orden establecido.

El involucrado rechazó las acusaciones y aseguró que se encontraba esperando combustible desde la madrugada del día anterior, situación que incluso lo obligó a permanecer en el lugar junto a su familia.

“Mi auto no tiene gasolina, no puedo moverlo. Mi esposa no ha dormido toda la noche, mi bebé está ahí incómodo, llorando”, explicó el conductor ante los reclamos de otros usuarios.

Según su versión, había recibido una ficha de control y posteriormente intentó incorporarse a la fila cuando el vehículo pudo ser movilizado, argumentando que permaneció durante horas aguardando su turno.

Sin bloqueos

Las escenas de tensión reflejan la incertidumbre que persiste entre los conductores, quienes esperaban una normalización más rápida del abastecimiento tras la liberación de las rutas bloqueadas.

Mientras tanto, varios ciudadanos expresaron su frustración por la continuidad de las filas y cuestionaron que los problemas de suministro sigan presentes pese a que el Gobierno informó que las carreteras ya se encuentran habilitadas para el tránsito de cisternas y otros vehículos de transporte.

“Ya no hay bloqueos, las carreteras están expeditas. Esa era su propuesta”, reclamó uno de los usuarios presentes en el lugar.

Situaciones similares continúan reportándose en distintos surtidores de la sede de gobierno, donde decenas de conductores permanecen durante horas a la espera de combustible, mientras las autoridades aseguran que el abastecimiento se irá regularizando de manera gradual en los próximos días.

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