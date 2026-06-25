Diputado Alarcón exige tratamiento de Ley Antibloqueos tras meses de retraso

El diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, solicitó que el proyecto de Ley Antibloqueos sea tratado directamente en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, luego de denunciar que la iniciativa permanece sin avances desde diciembre de 2025.

El parlamentario recordó que la propuesta fue remitida a la Comisión de Justicia, instancia que, según el reglamento legislativo, debía pronunciarse en un plazo de 15 días. Sin embargo, aseguró que ya transcurrieron casi seis meses sin que el proyecto haya sido considerado.

“Estoy pidiendo que directamente ya lo tratemos en el pleno, como me faculta el reglamento de la Cámara para tratarlo a la brevedad posible”, afirmó Arcón.

El legislador sostuvo que la reciente crisis provocada por más de 50 días de bloqueos evidenció la necesidad de contar con una norma que sancione este tipo de medidas de presión cuando afecten la libre circulación y la actividad económica del país.

Ley Antibloqueos

De acuerdo con el diputado, la propuesta establece sanciones diferenciadas según el grado de participación en los bloqueos. El proyecto contempla penas de tres a seis años de prisión para quienes bloqueen vías públicas.

Asimismo, plantea condenas de cinco a ocho años para promotores, organizadores, directores e instigadores de estas acciones, mientras que las penas más severas alcanzarían entre 10 y 20 años de cárcel para quienes ejerzan violencia durante los bloqueos y pongan en riesgo la vida de las personas.

“Se establece de tres a seis años para todos aquellos que estén bloqueando vías públicas, de cinco a ocho años para los promotores y de 10 a 20 años para quienes durante el bloqueo ejercen violencia”, explicó.

La propuesta vuelve a cobrar relevancia en medio del debate generado tras los recientes conflictos sociales, que provocaron pérdidas económicas millonarias, problemas de abastecimiento y daños a la infraestructura vial en distintas regiones del país.

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