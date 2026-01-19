Proyecto de ley antibloqueos entra en fase de tratamiento en comisiones

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, informó este lunes que el proyecto de ley antibloqueos se encuentra actualmente en fase de tratamiento en dos comisiones del Senado y en una comisión de la Cámara de Diputados. La autoridad aclaró que la norma no busca penalizar el derecho a la protesta, sino cuestionar los métodos que generan perjuicios a la economía del país.

Ávila explicó que se solicitó a las comisiones involucradas unificar las propuestas existentes en un solo proyecto, con el objetivo de encarar posteriormente un proceso de consenso social antes de su tratamiento en ambas cámaras legislativas.

“Hemos pedido a las comisiones que traten de unificar una sola propuesta para que, luego del proceso de consenso social al que hay que someterla, podamos tratarla en las dos cámaras como corresponde”, señaló el titular de la Cámara Alta.

Asimismo, indicó que las comisiones tienen un plazo de 15 días para emitir un informe y elaborar una propuesta consolidada. Cumplido este periodo, se dará inicio a una etapa de socialización, la cual no tiene un tiempo definido.

“El momento que tengamos un proyecto con el informe de las comisiones, iniciaremos un proceso de socialización; vamos a convocar a todas las organizaciones sociales”, sostuvo Ávila.

