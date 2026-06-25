¿Extradición de Evo Morales? Esto dijo el subsecretario de Estado de EE.UU.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se refirió a la posibilidad de que el gobierno norteamericano impulse una investigación o una eventual solicitud de extradición contra el expresidente boliviano Evo Morales.

Durante una entrevista en la que fue consultado sobre el tema, Landau evitó confirmar si existe una gestión específica y señaló que algunas situaciones no pueden ser comentadas públicamente.

“Bueno, mira, hay muchas cosas que se están investigando. Obviamente, esas cosas no podemos estar hablando públicamente sobre ellas”, afirmó el funcionario estadounidense.

Asimismo, destacó que Estados Unidos mantiene su respaldo al gobierno boliviano. “Estamos aquí para apoyar al gobierno democrático y legítimo de Bolivia. Eso es importante para este momento”, agregó.

Las declaraciones generaron atención debido a la comparación realizada por el entrevistador con otros casos internacionales y a la posibilidad de que Washington tome futuras acciones relacionadas con investigaciones abiertas.

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