Aeronave vinculada al caso Marset pasa a la FAB; Dircabi denuncia amenazas y resistencia

El director general de Dircabi, Héctor Ramiro Montes Bernal, informó que la aeronave Beechcraft incautada en el marco de las investigaciones vinculadas a Sebastián Marset fue entregada en custodia a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). La aeronave será destinada a operaciones de lucha contra el narcotráfico, atención de emergencias y otras labores de servicio público.

Durante una entrevista con El Mañanero, la autoridad explicó que la decisión responde a la necesidad de evitar el deterioro de este tipo de bienes mientras permanecen bajo administración estatal.

“Dircabi ha decidido dejar en custodia a la Fuerza Aérea y estos principalmente van a ser destinados al trabajo social, al tema de lucha contra el narcotráfico, algún tipo de emergencia que se requiera”, señaló Montes.

Según explicó, la aeronave no puede ser comercializada debido a la naturaleza del proceso judicial del que proviene. Además, advirtió que mantener este tipo de bienes inmovilizados durante largos periodos suele provocar daños irreversibles y la pérdida de componentes.

“Muchas aeronaves que permanecen en hangares sufren deterioro por las condiciones climáticas o incluso robos de partes y piezas, lo que termina inutilizándolas”, indicó.

Montes reveló que cuando Dircabi recibió la avioneta, esta no contaba con los asientos traseros instalados y ya comenzaban a evidenciarse problemas técnicos derivados de la falta de uso. Por recomendación de especialistas de la Fuerza Aérea, se determinó acelerar su asignación para garantizar su operatividad.

La autoridad también informó que, además de esta aeronave, existen otros bienes vinculados a la estructura de Marset bajo la administración de Dircabi. Entre ellos figuran 14 vehículos, entre siete y ocho avionetas operables y varios fuselajes que serán entregados progresivamente a instituciones estatales para fines de servicio público.

“Tenemos que darles utilidad antes de que se deterioren o sufran algún tipo de robo”, afirmó.

Respecto al impacto operativo de la incorporación de la aeronave, Montes sostuvo que fortalecerá las capacidades de las unidades que combaten el narcotráfico, incluyendo los grupos especializados de la Fuerza Aérea conocidos como Diablos Rojos y Diablos Negros, además de servir para la atención de desastres y emergencias en distintas regiones del país.

En términos económicos, la autoridad estimó que solo los bienes vinculados al caso Marset representan un valor superior a los 14 millones de dólares, cifra que podría incrementarse al considerar inmuebles y otros activos.

Montes denunció que la política de redistribución de bienes incautados ha generado reacciones adversas.

“Hemos recibido amenazas, resistencia por parte de mucha gente y, si es pertinente, vamos a informarlo en las siguientes horas”, advirtió.

Dircabi anunció que en los próximos días continuará con la entrega de otros bienes decomisados a entidades públicas, fundaciones y centros de acogida, con el objetivo de convertir activos vinculados al narcotráfico en herramientas de beneficio social.

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