Largas filas de camiones por la escasez de diésel en Santa Cruz

El desabastecimiento de diésel continúa afectando a Santa Cruz, donde se registran extensas filas de camiones en estaciones de servicio de la capital cruceña.

La situación se observa particularmente en un surtidor ubicado sobre el cuarto anillo, en la zona de la avenida Hilandería, considerado un punto de referencia para el abastecimiento de vehículos de transporte pesado.

Conductores señalaron que hace varios días no llega diésel a esta estación de servicio, situación que obligó a decenas de transportistas a permanecer en el lugar a la espera de combustible.

Algunos camiones incluso quedaron varados debido a que agotaron sus reservas mientras cumplían rutas de transporte de mercadería hacia otros departamentos del país.

En el surtidor se colocó señalización advirtiendo la falta de diésel; sin embargo, los conductores continúan formando filas con la expectativa de que el combustible sea distribuido en las próximas horas.

Transportistas afirmaron además que la escasez no se limita a este punto, sino que se replica en distintos surtidores de la ciudad y de las provincias cruceñas, agravando las dificultades para el sector.

Asimismo, algunos choferes manifestaron su preocupación al observar una importante cantidad de cisternas en inmediaciones de la refinería de Palmasola, señalando que desconocen las razones por las cuales no se estaría realizando la descarga o distribución del combustible.

Se espera que las autoridades de YPFB emitan un informe para esclarecer la situación y detallar las acciones destinadas a normalizar el abastecimiento de diésel en el departamento.

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