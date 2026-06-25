Rescatan a un puma que deambulaba cerca de viviendas en San José de Chiquitos

El puma que fue rescatado en una zona periurbana de San José de Chiquitos fue trasladado con éxito al Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre (CAD), donde especialistas realizarán una evaluación médica integral para determinar su estado de salud y definir las acciones necesarias para su recuperación y manejo.

El operativo fue ejecutado de manera coordinada por el equipo de Rescate de Fauna Silvestre de la Dirección de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, profesionales del Bioparque Zoológico Fauna Sudamericana, guardaparques y efectivos de la Policía Boliviana. La intervención permitió garantizar la seguridad tanto del ejemplar como de los habitantes de la zona.

Exitosa operación permite rescatar a un puma en San José de Chiquitos

De acuerdo con las primeras observaciones realizadas por los especialistas, existen indicios de que el animal habría permanecido en cautiverio como mascota. Por ello, será sometido a estudios técnicos y veterinarios especializados que permitirán establecer con precisión su condición física y conductual, además de definir su destino final.

Las autoridades destacaron que la colaboración de los vecinos de San José de Chiquitos fue clave para el éxito del rescate, ya que su actuación responsable contribuyó a que el procedimiento se desarrollara sin incidentes.

El caso pone nuevamente en evidencia la problemática del cautiverio ilegal de fauna silvestre y la importancia de preservar a estos animales en su hábitat natural, bajo condiciones que garanticen su bienestar y conservación.

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