Crecen las filas por combustible en Cochabamba; persisten demoras en el abastecimiento

Las filas para abastecerse de gasolina y diésel continúan creciendo en Cochabamba, donde cientos de conductores deben esperar durante horas e incluso pasar la noche en las estaciones de servicio para conseguir combustible.

Un recorrido realizado por diferentes surtidores de la ciudad evidenció largas hileras de vehículos en busca tanto de gasolina como de diésel. En la estación de servicio de la avenida Guayacán, por ejemplo, las filas se extendían por varias cuadras, mientras los conductores aguardaban la descarga de una cisterna para que se inicie la venta del carburante.

La situación se repite en distintos puntos de la ciudad, como la avenida Blanco Galindo y la zona norte, además de otras estaciones de servicio del departamento.

Conductores expresan su preocupación

La incertidumbre y el tiempo perdido generan malestar entre quienes necesitan combustible para trabajar o viajar. "Estamos confiando que llegue en la tarde y empiecen a repartir", comentó un conductor mientras aguardaba en la fila.

Otra persona señaló que la escasez está afectando directamente sus actividades diarias. "Es preocupante, tengo que sacarme medio día para buscar gasolina y luego trabajar. Eso hace que se acumule mi trabajo", manifestó.

Algunos conductores incluso permanecieron toda la noche en las estaciones de servicio para intentar asegurar un lugar.

"Desde las 10 de la noche estoy acá", relató un chofer que pasó la madrugada dentro de su vehículo.

Otros aseguraron que la falta de información sobre los horarios de abastecimiento incrementa la incertidumbre. "No hay horario. Nos dicen que llegan 5.000 litros y eso apenas alcanza para atender dos o tres cuadras de vehículos", afirmó una conductora.

ASOSUR atribuye el problema a la reducción de volúmenes y retrasos

Ante la creciente preocupación ciudadana, el presidente de la Asociación de Surtidores Privados de Cochabamba (ASOSUR), Diego Ferrufino, explicó que la situación responde a una disminución en la dotación de combustible y a problemas logísticos en la distribución.

Según indicó, inicialmente se informó sobre una reducción cercana al 50% en la entrega de gasolina, situación que se ve agravada por retrasos en planta que dificultan la recolección y posterior distribución del producto hacia las estaciones de servicio.

Ferrufino señaló que estas dificultades han provocado que varios surtidores reciban menores volúmenes de combustible, generando una mayor presión sobre aquellos que aún cuentan con disponibilidad.

Gobierno asegura que se verifica la calidad del combustible

Frente a los reclamos por las largas filas y la demora en el abastecimiento, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, afirmó que el Gobierno trabaja para garantizar que el combustible distribuido cumpla con los controles de calidad correspondientes.

La autoridad explicó que, si bien ya arribaron 140 cisternas con carburante al país, estas no pueden ser enviadas inmediatamente a los surtidores sin antes pasar por procesos de verificación.

Según el mandatario, estas revisiones buscan asegurar que el combustible llegue en condiciones adecuadas a los consumidores, aunque reconoció que el procedimiento puede generar demoras en la distribución.

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