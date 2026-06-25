Tres hermanos vuelven a abrazarse tras ser rescatados de un edificio colapsado en Venezuela (Video)

La esperanza volvió a aparecer entre los escombros en La Guaira, donde tres hermanos que habían quedado atrapados tras el colapso de un edificio fueron encontrados con vida y rescatados por los equipos de emergencia.

El dramático momento ocurrió luego del devastador terremoto que afectó distintas zonas de Venezuela, dejando escenas de destrucción y preocupación entre la población.

Durante varias horas, familiares y rescatistas mantuvieron la esperanza mientras trabajaban entre los restos de la estructura. Finalmente, los equipos lograron llegar hasta los hermanos y sacarlos del lugar.

El rescate fue recibido con emoción por quienes aguardaban noticias, convirtiéndose en uno de los momentos más conmovedores tras la tragedia.

Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el sismo y mantienen las labores de búsqueda y asistencia en las zonas afectadas.

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