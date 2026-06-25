Entre peluches, fanfests y tacos: la aventura de Ian Vega por México

Ian Vega, presentador de El Mañanero de Santa Cruz, se adentró en las calles de Guadalajara para mostrar cómo se vive el Mundial 2026 más allá de los estadios.

Durante su recorrido, encontró una gran variedad de productos temáticos, entre ellos los populares peluches inspirados en la Copa del Mundo, que se han convertido en uno de los recuerdos favoritos de los aficionados.

Además, visitó el fanfest instalado en la ciudad, donde cientos de fanáticos se reúnen para seguir los partidos, compartir la emoción del torneo y disfrutar de distintas actividades relacionadas con la máxima cita del fútbol.

La experiencia también incluyó una parada obligatoria para degustar algunos de los platos más representativos de la gastronomía mexicana, sumergiéndose en los sabores que forman parte de la identidad del país anfitrión.

Con cada paso, Ian comprobó que el Mundial 2026 no solo se vive dentro de las canchas. En Guadalajara, la pasión por el fútbol se siente en las plazas, los comercios, la gastronomía y en cada rincón de la ciudad, que respira el espíritu mundialista las 24 horas del día.

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