Autoridades de La Paz piden vacunar a niños y adolescentes ante brote de sarampión

El secretario de Salud de la Gobernación de La Paz, Guido Zambrana, exhortó a la población a vacunar a niños, adolescentes y jóvenes de hasta 19 años frente al incremento de casos de sarampión registrados en el país, especialmente en Santa Cruz, donde se concentra la mayoría de los contagios.

La autoridad explicó que Bolivia logró mantener controlada la enfermedad durante más de dos décadas gracias a las campañas de inmunización, pero señaló que el actual rebrote está relacionado con casos importados desde Perú y con sectores de la población que no completaron su esquema de vacunación.

“Lo que ha ocurrido recientemente es que particularmente en Perú y en la frontera de Puno se ha producido un brote creciente y algunos casos pasaron la frontera”, explicó Zambrana.

Según el secretario, el virus encontró una población vulnerable que no estaba inmunizada, situación que permitió la reaparición de contagios en departamentos como Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

¿Qué es el sarampión?

La autoridad recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, ya que se transmite a través de gotas expulsadas al toser o estornudar, y advirtió que puede derivar en complicaciones respiratorias graves.

“Si se vacuna se evita la enfermedad, pero además se evitan complicaciones que incluso pueden llevar a la muerte”, alertó.

Zambrana indicó que los síntomas iniciales suelen confundirse con una gripe común, presentando fiebre, malestar general, dolor de cabeza y estornudos, para luego manifestarse con una erupción cutánea característica en distintas partes del cuerpo.

Vacunación obligatoria

Frente a este escenario, informó que el Gobierno nacional y los servicios departamentales de salud cuentan con dosis disponibles y mantienen campañas de vacunación en centros habilitados de La Paz y El Alto.

Asimismo, aclaró que las personas que recibieron la vacuna años atrás también pueden inmunizarse nuevamente, ya que una dosis adicional funciona como refuerzo y fortalece la protección del organismo.

“Hasta los 19 años sin ningún temor; más bien es una medida de protección y prevención”, sostuvo.

La autoridad también advirtió que el retorno a las actividades escolares presenciales y el incremento del tránsito de personas tras el levantamiento de los bloqueos pueden aumentar el riesgo de propagación del virus, por lo que insistió en la importancia de completar la inmunización para evitar nuevos contagios.

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