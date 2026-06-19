¿Por qué el huevo es la proteína más accesible? Beneficios

El huevo se ha convertido en uno de los alimentos más consumidos por las familias bolivianas debido a su menor precio frente a otras proteínas. Ante ello, especialistas en nutrición aseguran que consumirlo diariamente es seguro e incluso beneficioso, siempre que forme parte de una alimentación equilibrada.

Valor nutricional

Según los expertos, el huevo posee un alto valor biológico, ya que aporta proteínas de excelente calidad, además de nutrientes esenciales como colina, vitaminas A, D, E y B12, fundamentales para el desarrollo y funcionamiento del organismo.

Los nutricionistas señalan que el huevo ha sido estigmatizado durante años, pero aclaran que no representa un riesgo para personas sanas. Incluso recomiendan consumir entre dos y tres huevos al día, siempre considerando con qué otros alimentos se acompaña.

Formas de cocinarlo

Asimismo, indican que la mejor forma de prepararlo es hervido, ya que conserva sus propiedades nutricionales sin añadir grasas adicionales. En cambio, las preparaciones fritas o acompañadas de alimentos altos en grasas saturadas pueden disminuir sus beneficios.

No obstante, advierten que las personas con enfermedad renal o que siguen una dieta estrictamente supervisada deben consultar con su médico antes de incrementar su consumo.

El huevo, uno de los componentes principales del desayuno paceño

En un recorrido por mercados y puestos de comida, comerciantes aseguraron que el huevo es hoy uno de los ingredientes principales de sus menús debido a su costo accesible. Tortillas, sándwiches, omelets, pastel de papa, salchipapas y otras preparaciones son algunas de las opciones más solicitadas por los clientes.

Los especialistas también recomiendan aprovechar el huevo sin desperdiciar ninguna de sus partes. La yema contiene grasas saludables y vitaminas, por lo que, salvo indicación médica, no es necesario eliminarla de la dieta. Además, puede utilizarse en diversas recetas, incluidos postres.

Finalmente, recuerdan que, aunque el huevo es un alimento muy completo, la alimentación debe ser variada e incluir otros alimentos ricos en proteínas y nutrientes, como avena, quinua, soya, legumbres, frutas y verduras, para mantener una dieta equilibrada.

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