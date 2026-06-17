Chikungunya puede dejar secuelas: estos alimentos podrían ayudar en la recuperación

La nutricionista Brenda Justiniano recomendó reforzar la alimentación con productos antiinflamatorios para reducir las secuelas de la chikungunya, una enfermedad que, según indicó, está provocando intensos dolores articulares y afectaciones en el estado de ánimo de los pacientes.

La especialista explicó que la prevención debe enfocarse en dos barreras de protección: la externa, mediante el uso de repelentes, ropa clara y mosquiteros; y la interna, a través de una alimentación adecuada.

“Tenemos que evitar los alimentos que nos inflaman. Azucarados, grasosos, fritos, embutidos, salados, en conservas y todo lo que sea no natural”, señaló.

Justiniano recomendó priorizar el consumo de carnes blancas, verduras y frutas ricas en antioxidantes. También destacó el aporte de los pescados por su contenido de ácidos grasos esenciales y sugirió evitar parrillas y embutidos por su efecto inflamatorio.

La nutricionista indicó que alimentos como la lechuga, verduras de hojas verdes, ajo, chía, semillas de sésamo y aceite de oliva pueden contribuir a una mejor recuperación.

Además, sugirió complementar la dieta con vitaminas del complejo B, vitamina C, vitamina D, magnesio y omega 3, siempre bajo orientación profesional.

Respecto a la alimentación diaria, recomendó realizar cinco tiempos de comida, comenzar el día con frutas, mantener una adecuada hidratación y cenar antes de las 20:00.

“El descanso es muy importante. Todos estos alimentos son un compuesto para que nuestro sistema cognitivo reciba otra vez los nutrientes”, afirmó.

En el caso de los niños que padecieron chikungunya, señaló que los síntomas suelen ser menos agresivos, aunque el dolor persiste. Por ello, aconsejó ofrecer frutas, huevo, pollo y zapallo en lugar de dulces.

Asimismo, resaltó las propiedades antiinflamatorias de la cúrcuma, recomendando consumirla en infusiones o agregada a las comidas sin tostarla.

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