Santa Cruz supera 11.000 casos de chikungunya y hay baja vacunación contra influenza

Santa Cruz continúa en una epidemia de mediana magnitud por chikungunya, con entre 80 y 90 casos diarios y más de 11.000 contagios acumulados en lo que va del año, informó Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

La autoridad explicó que las lluvias recientes favorecieron la proliferación del mosquito transmisor y elevaron la circulación viral.

Hurtado detalló que actualmente existen 22 personas internadas por esta enfermedad, entre ellas tres recién nacidos en estado grave.

“Lamentablemente, hemos tenido 35 fallecidos hasta el día de hoy, producto de complicaciones principalmente neurológicas y cardíacas”, señaló.

Añadió que también se registran secuelas prolongadas que pueden durar meses, años o incluso toda la vida.

Según el reporte, 42 municipios del departamento presentan casos positivos, aunque el 90% de los contagios se concentra en municipios metropolitanos como Santa Cruz de la Sierra, Porongo, La Guardia, Montero, Warnes y Cotoca.

“Todos los fallecidos son de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”, precisó.

Sigue la alerta por influenza

En cuanto a la influenza, Hurtado indicó que ya se reportaron 1.500 casos positivos y 23 fallecidos en diferentes grupos etarios.

“Ninguna de esas personas tenía la vacuna”, remarcó. Actualmente existen 350.000 dosis gratuitas disponibles en los centros de salud, aunque solo el 23% de la población objetivo acudió a inmunizarse.

La autoridad recomendó a la población no automedicarse, acudir de inmediato a un centro médico ante síntomas respiratorios o fiebre alta, eliminar criaderos de mosquitos y completar las vacunas contra influenza y sarampión.

Sobre esta última enfermedad, aseguró que la incidencia es baja y que en la última semana no se confirmaron nuevos casos.

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