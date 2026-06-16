Tiene dos años, lucha contra la leucemia y los bloqueos amenazan con frenar su tratamiento

Con apenas dos años de vida, una niña diagnosticada con leucemia enfrenta una doble batalla. Mientras recibe tratamiento contra el cáncer en la ciudad de La Paz, los bloqueos de carreteras le impiden regresar a su hogar en Llallagua junto a su madre, quien desde hace dos meses permanece lejos de su familia intentando salvar la vida de su hija.

Debe luchar por su vida

La enfermedad fue detectada después de que la menor fuera sometida a estudios médicos que confirmaron el diagnóstico de leucemia, un tipo de cáncer que afecta la sangre.

“Me dijeron que es leucemia, que es cáncer en la sangre. Mi hija es una bebé, recién cumplió dos años. Yo me quería morir, la verdad”, relató su madre entre lágrimas.

La pequeña permaneció internada durante un mes en el Hospital del Niño para recibir atención especializada. Sin embargo, la situación económica de la familia se ha vuelto cada vez más complicada debido a la prolongada permanencia en La Paz y a la imposibilidad de retornar a su comunidad.

Necesita insumos para continuar tratamiento

Actualmente, la menor necesita la colocación de un catéter especial que permitirá administrar los medicamentos sin someterla constantemente a nuevas punciones.

“Me dijeron que cuesta 7.700 bolivianos. Es para poner dentro de la piel y que ya no le estén pinchando porque cada vez que le ponen una vía ella llora mucho”, explicó la madre.

La mujer asegura que su hija es la principal motivación para seguir adelante en medio de las dificultades.

“Escuchar que me diga ‘mamá, mamá’ es bien lindo. Es mi motor para seguir”, afirmó.

La historia de la pequeña refleja también la situación que enfrentan numerosos pacientes oncológicos afectados por la crisis de abastecimiento y las dificultades de traslado provocadas por los bloqueos.

Si quieres brindarle ayuda a esta pequeña de dos años, puedes brindar donativos al siguiente QR perteneciente a la mamá.

Pacientes oncológicos podrían perder la vida

Representantes de pacientes con cáncer denunciaron que los tratamientos de radioterapia y quimioterapia están sufriendo retrasos debido a la falta de medicamentos, las dificultades de transporte y la imposibilidad de que enfermos de otros departamentos lleguen a tiempo a sus citas médicas.

Los afectados solicitaron la habilitación de vuelos solidarios para trasladar a pacientes desde distintas regiones del país y garantizar que continúen sus tratamientos sin interrupciones.

Mientras tanto, la madre de la pequeña continúa aferrada a la esperanza de reunir los recursos necesarios para que su hija reciba el procedimiento médico que necesita y pueda seguir luchando contra la enfermedad.

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