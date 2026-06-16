Vuelo humanitario permite trasladar a un paciente pediátrico desde Uyuni a La Paz

Mediante el vuelvo humanitario “Alas que salvan vidas”, la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) trasladó este martes a un menor de 12 años desde Uyuni hasta la ciudad de La Paz para que pueda recibir atención médica especializada.

El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Potosí, Jorge Daza, en contacto con Bolivia Tv, explicó que el paciente tiene un compromiso serio vital, por lo que se gestionó su traslado a un hospital de mayor complejidad para que pueda sobrellevar las patologías que presenta.

Foto: La Fuerza Aérea Boliviana gestionó el vuelo para que menor de 12 años pueda recibir tratamiento especializado. FAB.

“Ante la urgencia del caso y las dificultades de desplazamiento terrestre, la Institución Militar Aérea puso a disposición sus capacidades operativas, demostrando una vez más que sus alas están al servicio del pueblo boliviano, llevando esperanza a quienes más lo necesitan”, precisó la Fuerza Aérea.

Ayuda humanitaria

Se trata del segundo vuelo humanitario desde Potosí hasta la ciudad de La Paz. Daza recordó que la semana pasada se logró trasladar a un niño con un trauma ocular hacia la ciudad de La Paz, quien necesitaba una intervención quirúrgica en el Instituto Nacional de Oftalmología.

Según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Bolivia suma 52 puntos de bloqueo este martes. Esta medida cumple 47 días en el departamento de La Paz y también se registra en Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz.

Fuente: ABI

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