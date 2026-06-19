Sedes de Chuquisaca alerta que bloqueos ponen en riesgo a pacientes con cáncer

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca, Franco Calvimontes, expresó su preocupación por las consecuencias que generan los bloqueos en pacientes con enfermedades crónicas, especialmente aquellos que requieren tratamientos permanentes contra el cáncer.

Tratamientos en riesgo

La autoridad explicó que el Instituto Oncológico de Chuquisaca atiende a pacientes de todo el sur del país y que la interrupción de controles médicos y tratamientos especializados puede agravar significativamente su estado de salud.

“Es muy lamentable que este tipo de bloqueos pueda interrumpir la continuidad del tratamiento de los pacientes. No solamente hablamos de pacientes con cáncer, sino también de personas con diabetes, hipertensión y otras patologías que requieren seguimiento constante”, señaló.

Calvimontes informó que, entre enero y junio de este año, se registraron 66 fallecimientos de pacientes oncológicos en el departamento. Entre las principales causas figuran el cáncer gástrico, ginecológico, hematológico, de mama y de pulmón.

El director del Sedes hizo referencia al reciente fallecimiento de una paciente de 33 años procedente de Tarija, quien no pudo asistir oportunamente a sus controles médicos debido a las dificultades de transporte provocadas por los bloqueos.

“Esta paciente debía acudir a seguimiento hace aproximadamente un mes. Cuando logró llegar a Sucre ya presentaba una descompensación importante y, pese a los esfuerzos médicos, falleció”, explicó.

Persisten restricciones en caminos

La autoridad señaló que, aunque los puntos de bloqueo fueron levantados en Chuquisaca, persisten restricciones en rutas que conectan con departamentos como Potosí y Tarija, situación que continúa afectando el traslado de pacientes.

Ante este escenario, el Sedes instruyó a los establecimientos de salud ubicados en áreas cercanas a los bloqueos identificar casos críticos y coordinar su traslado en ambulancias para garantizar la atención médica.

Calvimontes reiteró que la salud de los pacientes no puede quedar expuesta a las consecuencias del conflicto y pidió priorizar el acceso oportuno a tratamientos y controles médicos para evitar complicaciones que puedan poner en riesgo la vida de las personas.

Mira la programación en Red Uno Play