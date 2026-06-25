“Ella tiene pesadillas y tiembla”: madre denuncia presunto abuso contra su hija de tres años

Una madre de familia denunció un presunto hecho de abuso sexual contra su hija de tres años, señalando como posibles responsables a personal de un centro educativo infantil. Tanto ella como su abogado, Alberto Cornejo, exigen que el caso sea reabierto y que se realicen todas las pericias correspondientes para esclarecer los hechos.

La madre relató que la denuncia fue presentada el pasado 23 de abril tras advertir signos de alarma en la salud de la menor. “Percibí un olor hediondo de la parte íntima de mi hija”, señaló, agregando que la niña presentaba rechazo a asistir al kinder y manifestaba frases que encendieron las alertas en la familia.

“Mi hija no se dejaba tocar y llorando me dijo que su profesor de música le hacía daño”, afirmó la madre, quien explicó que inicialmente acudieron a un centro de salud y posteriormente intentaron formalizar la denuncia ante instancias policiales y la Defensoría de la Niñez.

Según su versión, el proceso tuvo dificultades desde el inicio. “Nos dijeron que no podían recibir la denuncia si no había certeza de violación”, relató, cuestionando el manejo del caso por parte de las instituciones.

Por su parte, el abogado Alberto Cornejo denunció que la investigación habría sido cerrada de manera irregular por el Ministerio Público, pese a la existencia de diligencias pendientes.

“De un plumazo y en tiempo récord el Ministerio Público cierra el caso sin investigar absolutamente nada”, sostuvo. El jurista también observó la falta de actuaciones clave en la etapa investigativa.

“No se secuestraron cámaras de seguridad, no se inspeccionó el lugar y se enviaron dos CDs en blanco”, afirmó, calificando la situación como preocupante por tratarse de una presunta víctima menor de edad.

Cornejo anunció la presentación de recursos legales para revertir la decisión fiscal. “Solicitamos que se revoque el rechazo y se ordene la prosecución de la investigación”, indicó.

La madre, entre lágrimas, pidió a las autoridades actuar con urgencia y garantizar atención psicológica para su hija.

“Mi hija tiene pesadillas, tiembla, tiene retroceso, quiere ser bebé”, expresó, señalando que hasta el momento no ha podido acceder a terapia especializada debido a los procedimientos judiciales en curso.

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