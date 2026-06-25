Voraz incendio destruye una casa en Sacaba y deja cuantiosos daños materiales

Personal de la Dirección de Bomberos de la Policía se movilizó la noche del miércoles tras la alerta de vecinos sobre un incendio registrado en un domicilio del municipio de Sacaba, en la urbanización Señor de Mayo.

Según el reporte policial, la emergencia fue atendida a través de la llamada de la central de Radio Patrullas 110, lo que permitió la intervención inmediata de los efectivos.

“A la llamada de la central de radio patrullas 110 de Sacaba, bomberos se constituyen a la urbanización Señor de Mayo. En el lugar se pudo constatar un incendio estructural que fue controlado por el personal. Las causas se encuentran en proceso de investigación. Lo bueno del incidente es que no hay heridos, pero sí daños al bien inmueble en su totalidad”, señala el informe oficial.

Los bomberos procedieron a sofocar las llamas, realizar tareas de enfriamiento y retirar material combustible para evitar una posible reactivación del fuego.

El trabajo operativo se extendió por aproximadamente una hora, tiempo en el que se logró controlar completamente el incendio, evitando su propagación a viviendas cercanas.

Desde la unidad de Bomberos de Sacaba informaron que el equipo desplegado estuvo conformado por seis efectivos y un vehículo con capacidad de 1.500 litros de agua, lo que permitió una intervención oportuna.

“Tenemos seis miembros en la Unidad de Bomberos de Sacaba y un vehículo con capacidad de 1.500 litros de agua, por lo que se puede hacer la intervención correspondiente”, indicó el reporte.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque los daños materiales en el inmueble fueron de consideración. Las causas del incendio aún son investigadas por las autoridades correspondientes.

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