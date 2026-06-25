La mejor compañía: Walter aún recorre el país a lado de sus gatitas tras salir de los bloqueos

Tras permanecer más de diez días varado por los bloqueos en Cochabamba, el transportista Walter Argollo llegó finalmente a la ciudad de La Paz. Sin embargo, lejos de concluir su travesía, tuvo que incorporarse de inmediato a una larga fila para abastecerse de diésel en medio de las dificultades que aún enfrenta el sector del transporte pesado.

En esta difícil experiencia, Argollo no está solo. Desde hace años comparte cada recorrido con sus dos gatitas, “Michi” y “Minina”, quienes se han convertido en sus inseparables compañeras de ruta y hoy también soportan junto a él las extensas jornadas de espera provocadas por el desabastecimiento de combustible.

“Con esos gatitos yo viajo, están acostumbrados ya a viajar”, relató el conductor mientras mostraba la pequeña cabina de su camión, donde los animales cuentan con su propio espacio, agua y alimento.

El camionero transporta artefactos eléctricos hacia distintos puntos del país y explicó que, tras más de 50 días de conflictos y bloqueos, se vio obligado a dirigirse directamente a un surtidor para intentar conseguir combustible antes de continuar con la entrega de su carga.

Su esposa también lo acompaña

La esposa de Argollo también decidió acompañarlo durante la espera, aprovechando la oportunidad para compartir algunos días juntos después de semanas de separación. Según contó, incluso las mascotas resentían la ausencia del conductor.

“Los gatitos lo extrañaban bastante”, comentó.

Entre mantas, cajas y provisiones, la cabina del camión se convirtió en un hogar temporal para esta peculiar familia, que enfrenta las consecuencias de la crisis de abastecimiento mientras aguarda la posibilidad de volver a las carreteras.

Con la voz entrecortada, Walter reconoció que las semanas de bloqueos y las actuales filas por combustible han significado un duro golpe para los transportistas, quienes continúan lejos de sus hogares intentando cumplir con sus rutas.

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