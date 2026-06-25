Perros que atacaron a una mujer en Cochabamba no tienen rabia, según Zoonosis

El director de Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba, Diego Prudencio, informó que los dos canes involucrados en el ataque a una adulta mayor no presentan signos de rabia ni conductas de agresividad anómalas.

Explicó que la evaluación veterinaria fue realizada por un especialista de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Sin embargo, remarcó que el caso aún debe ser esclarecido por la Fiscalía y que la responsabilidad recae en el propietario de los animales.

“Los canes tienen un carácter poco hostil; no tienen problemas de relacionamiento con otros canes ni con las personas. La evaluación del experto veterinario concluye que puede existir un detonante, pero requiere investigación fiscal”, señaló Prudencio.

“El detonante pudo ser que la señora defendió su territorio, su casa, y esto haya generado la activación del instinto de los animales. Esa es una hipótesis”, indicó.

En ese contexto, Prudencio sostuvo que el propietario deberá enfrentar las consecuencias legales y administrativas del hecho. “Se va a caer con todo el peso de la norma, con la sanción máxima de acuerdo al Decreto Reglamentario 438 de perros peligrosos”, afirmó.

Además, informó que el dueño no se ha presentado ante las autoridades y ya fue notificado a través de su entorno familiar, mientras la investigación penal avanza por lesiones graves y gravísimas.

Fallecimiento de la víctima

La mujer de 78 años, identificada como Gregoria, falleció este miércoles en el hospital Viedma debido a un paro cardíaco, luego de permanecer internada por las graves heridas sufridas en el ataque ocurrido hace tres días en la zona de Alto Cochabamba.

Según la investigación, la víctima fue mordida inicialmente en las piernas, lo que provocó su caída, y posteriormente los animales le ocasionaron lesiones severas en la cabeza. Vecinos lograron auxiliarla tras escuchar sus pedidos de ayuda.

Evaluación veterinaria y estado de los canes

Prudencio detalló que los perros, un híbrido de pitbull y un mestizo joven, no presentan signos de rabia y serán sometidos a controles veterinarios, además de verificar su esquema de vacunación.

Los animales permanecen bajo observación mientras continúan las investigaciones técnicas y forenses del caso.

El director de Zoonosis también advirtió que el caso refleja la falta de cumplimiento de la normativa municipal sobre tenencia de mascotas. “Muchos animales no cuentan con registro ni carnet sanitario. Es importante que la población realice el preregistro”, señaló.

Asimismo, recordó que la normativa vigente contempla sanciones administrativas y procesos legales para los propietarios de animales catalogados como potencialmente peligrosos.

Las autoridades municipales y el Ministerio Público continúan las investigaciones para establecer responsabilidades penales y administrativas en un caso que ha generado consternación en Cochabamba por la muerte de una adulta mayor tras un ataque canino.

Mira la programación en Red Uno Play