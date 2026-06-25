Desayuno escolar vuelve a distribuirse en 385 unidades educativas de la ciudad de Cochabamba

El secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Diego Murillo, informó que desde el martes se normalizó la distribución del desayuno escolar en Cochabamba, tras los perjuicios ocasionados por los bloqueos que afectaron el abastecimiento de insumos durante varias semanas.

Precisó que el programa beneficia a 160.000 estudiantes de 385 unidades educativas, con la entrega de raciones líquidas y sólidas, las cuales se vienen restableciendo de forma progresiva.

“Por el tema de los bloqueos no se ha entregado por lo menos 42 días, ya el martes se ha procedido a la entrega del desayuno escolar”, señaló Murillo.

Asimismo, indicó que los productos secos y líquidos ya están siendo distribuidos con normalidad, mientras que la incorporación de la fruta se encuentra en proceso de adjudicación y logística.

“Ya se ha licitado y después de las vacaciones se va a empezar a distribuir la fruta”, agregó.

Murillo explicó que durante el periodo de conflictos se registraron dificultades en el abastecimiento debido a la falta de materia prima proveniente de otras regiones del país. “No llegaban productos que vienen de Santa Cruz, de La Paz. Por eso no hemos podido cumplir en su totalidad”, sostuvo.

Destacó que el Municipio prevé una reposición gradual de las raciones no entregadas durante los días de bloqueo, con el objetivo de compensar el periodo de interrupción del servicio.

“Vamos a ver una previsión para cubrir los días que no hemos entregado las raciones”, afirmó.

Además, señaló que se realizan acciones de control y seguimiento junto a padres de familia y control social para verificar la calidad y distribución del alimento en las unidades educativas.

En paralelo, el municipio continúa impulsando la reactivación económica y el apoyo a productores locales, especialmente del sector frutícola, que resultó afectado por la paralización del transporte y los mercados durante los bloqueos.

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