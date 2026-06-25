Tras los bloqueos, gremiales piden diferir pagos bancarios y crear un fondo de reactivación económica

Los gremiales de Bolivia demandaron al Gobierno la creación de un fondo de reactivación económica y la implementación de créditos blandos para los sectores productivos afectados por los más de 50 días de bloqueos que paralizaron el abastecimiento y provocaron pérdidas económicas en gran parte del país.

Gremiales en emergencia

El secretario ejecutivo de la Confederación Gremial de Bolivia, César González, afirmó que los comerciantes enfrentan una situación crítica debido a la interrupción de la circulación de mercancías y la caída de las ventas durante el periodo de conflictos.

“Los diferentes municipios se han visto afectados, pero los más perjudicados han sido La Paz, Cochabamba y Oruro”, señaló.

Según el dirigente, más del 50% de los comerciantes registraron pérdidas significativas y muchos redujeron hasta en un 70% su capital de trabajo debido a la imposibilidad de reponer mercadería y mantener la rotación normal de sus productos.

González explicó que la prioridad inmediata es establecer mecanismos que permitan aliviar las obligaciones financieras del sector, entre ellos el diferimiento del pago de capital e intereses bancarios por al menos tres meses.

“En este momento lo grave son los pagos de capital e intereses a la banca. No se ha trabajado de manera regular durante dos meses”, sostuvo.

Soluciones

El dirigente también planteó la necesidad de habilitar líneas de financiamiento con tasas preferenciales a través de entidades estatales para comerciantes, transportistas, productores y otros actores de la cadena de abastecimiento.

Respecto a la normalización del abastecimiento, González consideró que la recuperación será gradual y advirtió que los efectos de los bloqueos continuarán sintiéndose durante varios meses.

“Mínimamente seis meses va a costar normalizar completamente la cadena de abastecimiento”, afirmó.

Consecuencias y perjuicios

Asimismo, alertó de que el principal impacto a mediano plazo será el incremento de la inflación debido a las dificultades que enfrentaron productores, transportistas y comerciantes para mantener el flujo regular de productos hacia los mercados.

El representante gremial también señaló que numerosos pequeños comerciantes se vieron obligados a endeudarse o recurrir a préstamos familiares para reiniciar sus actividades tras las pérdidas registradas.

González pidió identificar y sancionar a los responsables de los bloqueos y planteó la aprobación de una norma que garantice la continuidad de la cadena productiva y de abastecimiento para evitar que situaciones similares vuelvan a paralizar la economía nacional.

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