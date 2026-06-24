Así cierra el dólar paralelo y el referencial este miércoles 24 de junio en Bolivia.

En una jornada de constante monitoreo financiero, el mercado cambiario en Bolivia mostró ligeras fluctuaciones este miércoles 24 de junio, tanto en el segmento informal como en los parámetros establecidos por el ente regulador.

El comportamiento del dólar paralelo

De acuerdo con los datos en tiempo real difundidos por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense en el mercado paralelo finalizó la tarde de hoy cotizándose en Bs 9.90 para la compra y Bs 9.88 para la venta.

dolarboliviahoy.com

A lo largo del día, la cotización informal mostró una leve tendencia a la baja en el precio de compra respecto a las primeras horas de la mañana, comportándose de la siguiente manera:

06:00 AM: Bs 9.93 (compra) | Bs 9.89 (venta)

Mediodía: Bs 9.89 (compra) | Bs 9.88 (venta)

Cierre de la tarde: Bs 9.90 (compra) | Bs 9.88 (venta)

Cotización oficial del Banco Central de Bolivia (BCB)

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) publicó para esta jornada sus parámetros institucionales, fijando un valor referencial del dólar estadounidense en Bs 9.76 para la compra y Bs 9.96 para la venta.

BCB

Estos valores representan una ligera disminución en comparación con el día de ayer, cuando el ente emisor había establecido la cotización en Bs 9.78 para la compra y Bs 9.99 para la venta.

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